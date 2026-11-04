La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 dejó la tabla de posiciones al rojo vivo. Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten el primer lugar con 31 puntos, mientras que Universitario de Deportes se ubica en la tercera posición con 30 unidades. Sin embargo, el cuadro crema todavía tiene un partido pendiente ante Sport Boys, correspondiente a la jornada 14.

El encuentro entre Universitario y Sport Boys se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. El compromiso representa una oportunidad importante para los dirigidos por Fabián Bustos, que buscarán sumar tres puntos para volver a colocarse en lo más alto de la clasificación.

Sporting Cristal llega a esta instancia como líder del Clausura después de golear por 5-0 a FC Cajamarca, mientras que Sport Huancayo también suma 31 unidades tras vencer por 2-0 a Melgar. Ambos equipos esperan lo que suceda en el Monumental, pues Universitario tiene la posibilidad de superarlos en la tabla.

La ‘U’ suma actualmente 30 puntos y necesita una victoria para alcanzar las 33 unidades, resultado que le permitiría tomar el liderato en solitario. Un empate lo dejaría con 31 puntos, mientras que una derrota mantendría a Sporting Cristal y Sport Huancayo por encima en la clasificación.

Universitario afronta este compromiso después de vencer por 3-1 a Atlético Grau en Trujillo. El equipo crema buscará aprovechar ese resultado y el respaldo de su hinchada para seguir firme en la pelea por el Torneo Clausura, en una etapa en la que cada punto puede resultar decisivo.

Por su parte, Sport Boys llega tras derrotar por 1-0 a Cusco FC y ocupa la novena posición con 24 puntos. El conjunto rosado intentará complicar a Universitario en el Monumental y aprovechar su buen momento para sumar en condición de visitante. Los de Carlos Desio quieren cerrar el año con mejores sensaciones pensando en su centenario en el 2027.

Con la fecha 15 ya disputada y el encuentro pendiente entre Universitario y Sport Boys como protagonista, la lucha por el Clausura promete mantenerse abierta. Sporting Cristal y Sport Huancayo estarán atentos al resultado, mientras que la ‘U’ buscará aprovechar esta oportunidad para dar un paso importante hacia el título.

Partido reprogramado de la fecha 14 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio 04/11 8:30 p.m. Universitario vs. Sport Boys Estadio Monumental

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 15 10 1 4 34 17 17 31 2 Sport Huancayo 15 10 1 4 25 17 8 31 3 Universitario 14 9 3 2 31 20 10 30 4 Deportivo Garcilaso 15 9 1 5 29 17 12 28 5 Alianza Lima 15 8 4 3 23 15 8 28 6 Alianza Atlético 15 9 1 5 29 28 1 28 7 Melgar 15 7 5 3 25 17 8 26 8 Juan Pablo II 15 7 4 4 25 17 8 25 9 Sport Boys 14 7 3 4 20 14 6 24 10 Cusco 15 8 0 7 25 20 5 24 11 Atlético Grau 15 5 3 7 17 23 -6 18 12 Cienciano 15 5 2 8 19 22 -3 17 13 Comerciantes Unidos 15 3 6 6 26 27 -1 15 14 Los Chankas 15 3 4 8 14 30 -16 13 15 ADT 16 2 5 8 13 26 -13 11 16 CD Moquegua 15 2 5 8 8 22 -14 11 17 FC Cajamarca 15 3 2 10 21 37 -16 11 18 UTC 15 1 2 12 17 32 -15 0

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 32 20 8 4 51 21 30 68 2 Universitario 31 17 8 6 55 35 20 59 3 Melgar 32 15 9 8 53 37 16 54 4 Deportivo Garcilaso 32 16 6 10 50 35 15 54 5 Cusco FC 32 16 3 13 46 44 2 51 6 Sporting Cristal 32 15 5 12 62 47 15 50 7 Cienciano 32 15 5 12 53 44 9 50 8 Alianza Atlético 32 14 7 11 49 46 3 49 9 Sport Huancayo 32 14 5 13 46 48 -2 47 10 Los Chankas 32 13 8 11 39 51 -12 47 11 Juan Pablo II 31 11 8 12 47 56 -9 41 12 Sport Boys** 31 12 8 11 35 33 2 40 13 Comerciantes Unidos 32 8 12 12 44 47 -3 36 14 Atlético Grau 32 9 7 16 29 41 -12 34 15 ADT*** 32 7 10 15 35 47 -12 30 16 CD Moquegua 32 7 8 17 25 46 -21 29 17 FC Cajamarca**** 32 7 7 18 44 65 -21 26 18 UTC* 32 5 8 19 38 58 -20 13

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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