La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 dejó la tabla de posiciones al rojo vivo. Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten el primer lugar con 31 puntos, mientras que Universitario de Deportes se ubica en la tercera posición con 30 unidades. Sin embargo, el cuadro crema todavía tiene un partido pendiente ante Sport Boys, correspondiente a la jornada 14.
El encuentro entre Universitario y Sport Boys se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. El compromiso representa una oportunidad importante para los dirigidos por Fabián Bustos, que buscarán sumar tres puntos para volver a colocarse en lo más alto de la clasificación.
Sporting Cristal llega a esta instancia como líder del Clausura después de golear por 5-0 a FC Cajamarca, mientras que Sport Huancayo también suma 31 unidades tras vencer por 2-0 a Melgar. Ambos equipos esperan lo que suceda en el Monumental, pues Universitario tiene la posibilidad de superarlos en la tabla.
La ‘U’ suma actualmente 30 puntos y necesita una victoria para alcanzar las 33 unidades, resultado que le permitiría tomar el liderato en solitario. Un empate lo dejaría con 31 puntos, mientras que una derrota mantendría a Sporting Cristal y Sport Huancayo por encima en la clasificación.
Universitario afronta este compromiso después de vencer por 3-1 a Atlético Grau en Trujillo. El equipo crema buscará aprovechar ese resultado y el respaldo de su hinchada para seguir firme en la pelea por el Torneo Clausura, en una etapa en la que cada punto puede resultar decisivo.
Por su parte, Sport Boys llega tras derrotar por 1-0 a Cusco FC y ocupa la novena posición con 24 puntos. El conjunto rosado intentará complicar a Universitario en el Monumental y aprovechar su buen momento para sumar en condición de visitante. Los de Carlos Desio quieren cerrar el año con mejores sensaciones pensando en su centenario en el 2027.
Con la fecha 15 ya disputada y el encuentro pendiente entre Universitario y Sport Boys como protagonista, la lucha por el Clausura promete mantenerse abierta. Sporting Cristal y Sport Huancayo estarán atentos al resultado, mientras que la ‘U’ buscará aprovechar esta oportunidad para dar un paso importante hacia el título.
Partido reprogramado de la fecha 14 del Torneo Clausura:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|04/11
|8:30 p.m.
|Universitario vs. Sport Boys
|Estadio Monumental
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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