El Torneo Apertura sigue su marcha y el balón no deja de rodar en las canchas de nuestro país. El martes arranca la fecha 10 con intensos duelos por la punta que no te puedes perder. Para eso te jugamos la programación completa. ¡Toma nota!

El martes Sport Rosario visita a Ayacucho FC. Los de Huaraz golearon a Universitario de Deportes y a pesar de todos los problemas por los que atraviesan, son la sorpresa a esta altura del Torneo Apertura.

Universitario de Deportes buscará recuperar el paso ante Sport Boys, en un duelo que se jugará a las 8 de la noche en el Estadio Nacional.

El miércoles Sporting Cristal enfrentará a San Martín. Los celestes serán visita en teoría porque el partido se jugará en el Alberto Gallardo. Alianza Lima visitará a Cantolao en el Callao. Una fecha para no perdérsela.

Torneo Apertura: así se juega la fecha 10

Martes 31 de julio



Ayacucho FC vs. Sport Rosario

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Eloy Molina Robles



Sport Huancayo vs. Binacional

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo



Universitario de Deportes vs. Sport Boys

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

Miércoles 1 de agosto



Universidad San Martín vs. Sporting Cristal

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



UTC vs. Deportivo Municipal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Germán Contreras



Melgar vs. Real Garcilaso

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: UNSA



Cantolao vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Jueves 2 de agosto



Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD Moyobamba



