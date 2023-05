Unión Comercio vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX y DIRECTV por la fecha 15 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. Este compromiso está programado para este lunes 8 de mayo desde la 1:00 p.m. y se disputará en el estadio Municipal Carlos Vidaurre García, ubicado en la ciudad de Tarapoto. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Unión Comercio llega a este partido luego de haber perdido ante Carlos A. Mannucci en Trujillo, debido a los goles de Matías Succar y Javier Núñez. El elenco selvático no pudo hacerle frente al ‘Tricolor’ y se regresó del norte con su séptima derrota en lo que va de la temporada.

Previamente a ello, el ‘Poderoso’ también había caído ante Alianza Lima en Tarapoto. Aquel día los ‘blanquiazules’ se quedaron con los tres puntos gracias a las anotaciones de Gino Peruzzi y Hernán Barcos (2). Si bien Marlon de Jesús puso el empate parcial, eso no fue suficiente para que los locales remontaran el marcador.

En total, Unión Comercio se ubica momentáneamente en la décimo quinta posición en la tabla general del Torneo Apertura 2023, acumulando trece puntos luego de doce partidos disputados. Estos números fueron obtenidos tras cuatro victorias, un empate y siete derrotas, así como catorce tantos anotados y veintiuno recibidos, dejándoles una diferencia de goles de -7.

Unión Comercio vs. Melgar: horarios del partido

Perú: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Brasil: 3:00 p.m.

Melgar, por su parte, llega a este partido luego de haber sufrido un terrible descalabro a nivel internacional al perder por 4-1 en su visita a Patronato por la Copa Libertadores, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Los argentinos se impusieron con goles de Juan Esquivel (2), Sergio Ojeda y Mateo Levato. Tomás Martínez ilusionó al pueblo arequipeño anotando el empate parcial, pero no fue suficiente.

En lo que respecta a la Liga 1, el ‘Dominó’ ganó su último partido ante la Academia Cantolao (5-0), con goles de Bernardo Cuesta (2), Luis Iberico (2) y Tomás Martínez. Pese a ello, el rendimiento del equipo de Mariano Soso sigue dejando mucho que desear, por lo que están obligados a ganar en Tarapoto para recuperarse anímica y futbolísticamente.

En total, Melgar se ubica momentáneamente en la décima sexta posición en la tabla general del Torneo Apertura 2023, acumulando once puntos luego de once partidos disputados. Estos números fueron obtenidos tras dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas, así como diecinueve once anotados y doce recibidos, dejándoles una diferencia de goles de -1.

¿Dónde ver el Unión Comercio vs. Melgar?

Este partido entre Unión Comercio y Melgar será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX, la cual está disponible en la página web de Liga 1 Play. De la misma manera, si cuentas con el servicio de DIRECTV, tendrás acceso al canal de Liga 1 MAX si pagas un adicional a tu mensualidad básica. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde se jugará el Unión Comercio vs. Melgar?





