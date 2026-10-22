Universitario de Deportes atraviesa un momento importante en el Torneo Clausura y una de las claves de su ofensiva está en la conexión entre Álex Valera y Gianluca Lapadula. Los dos delanteros vienen mostrando un buen entendimiento dentro del campo, complementándose para generar peligro en el área rival. En ese contexto, el atacante peruano reveló cómo es compartir el ataque con el ‘Bambino’ y qué significa tenerlo como compañero.

“La verdad que con Gianluca yo me entiendo un montón, para mí es un jugador con mucha experiencia, que me está enseñando bastante también”, expresó Valera al referirse a su relación futbolística con el delantero ítalo-peruano. El atacante crema también recordó que ambos ya se conocían de sus etapas en la Selección Peruana, una experiencia que facilita su entendimiento en el equipo merengue.

La convivencia con la camiseta nacional ha sido importante para que ambos identifiquen sus movimientos dentro del campo. Ahora, en Universitario, tienen la oportunidad de compartir más minutos y fortalecer una sociedad que viene dando resultados. La cercanía entre ambos les permite intercambiar posiciones, buscar espacios y encontrar alternativas para superar a las defensas rivales.

El propio Lapadula también ha explicado que el comando técnico les pide mantenerse cerca durante los partidos. De esa manera, uno puede retroceder para participar en la elaboración mientras el otro ocupa la posición de centrodelantero. Esta movilidad les permite complementarse y generar distintas opciones ofensivas para un equipo que necesita aprovechar todas sus variantes en la recta final del campeonato.

Más allá de su conexión con Lapadula, Valera dejó en claro que el rendimiento colectivo está por encima de cualquier individualidad. El atacante remarcó que Universitario necesita contar con todos sus futbolistas en buenas condiciones para afrontar los desafíos que tiene por delante. Por ello, consideró que cada integrante del plantel debe estar preparado para asumir protagonismo cuando le toque jugar.

“Es importante que todos estemos bien para el grupo, así que puede estar Gianluca un día, puede estar el Tunche, puede estar Alzugaray o el ‘Orejas’, así que todos tenemos que estar así”, manifestó el delantero crema. Con estas palabras, destacó la importancia de contar con distintas alternativas para mantener el funcionamiento ofensivo del equipo, independientemente de quiénes sean titulares en cada encuentro.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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