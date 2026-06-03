Universitario de Deportes necesita cambiar el rumbo y ganar el Torneo Clausura de la Liga 1, para pelear a fin de año por el título naciona, que sería tu histórico tetracampeonato. Para esto, una de las primeras medidas fue contratar al experimentado entrenador Héctor Cúper, quien tomó las riendas del plantel hace solo unas semanas atrás.

Sin embargo, el equipo necesita una reingeniería, sobre por el bajo rendimiento de varios futbolistas, incluidos refuerzos de la presente temporada, a lo que se suma la sorpresiva salida del polifuncional Martín Pérez Guedes, quien decidió poner fin a su carrera profesional.

Por tal motivo, la dirigencia de la ‘U’, en coordinación con el comando técnico que lidera Cúper, tomó la decisión de gestionar el regreso del futbolista Álvaro Rojas, quien fue cedido a Cienciano en busca de continuidad.

Así lo confirmó la institución imperial a través de un comunicado en el que informan a la opinión pública sobre la decisión de sus pares cremas sobre el futuro del jugador en mención y a quien agradecen por el aporte en esta primera parte de la temporada.

“Agradecemos a Álvaro Rojas por la entrega, profesionalismo y compromiso que ha demostrado durante su etapa en nuestra institución”, indica parte del comunicado.

Comunicado oficial sobre el fin del préstamos de Álvaro Rojas. (Foto: Cienciano)

Rojas, de 21 años, es un hábil mediocampista de importante proyección, pero que no tenía espacio en el plantel a inicio de temporada, por lo que se decidió cederlo en busca de minutos y roce para su maduración como futbolista.

El presente del club crema no es el mejor y su regreso tuvo el visto bueno de Héctor Cúper, quien podría considerarlo para el Torneo Clausura, un campeonato determinante para recuperar terreno en busca del objetivo nacional.

Como se recuerda, la ‘U’ quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin chance de acceder, por lo menos, a los playoffs de la Copa Sudamericana. En el plano local, quedó muy lejos del primer lugar del Torneo Apertura.

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