Universitario no pudo hacerse fuerte en casa y terminó empatando ante Comerciantes Unidos, resultado que generó molestia dentro del plantel crema. Tras el encuentro, César Inga reconoció que el equipo tenía la obligación de quedarse con los tres puntos, aunque también destacó el buen partido realizado por el rival.

“Con un poco de bronca, la verdad. Nosotros teníamos que ganar este partido, pero ellos también vienen a hacer su partido. La verdad, también mérito de ellos, hicieron un gran partido”, declaró Inga luego del compromiso.

El lateral de Universitario también fue consultado por el diferente rendimiento que viene mostrando el equipo entre el primer y segundo tiempo en sus últimos partidos. Para Inga, el plantel deberá trabajar durante la semana para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

“La verdad tenemos que solucionar esos problemas durante la semana para que no nos vuelvan a pasar y vamos a seguir”, señaló el futbolista crema, quien espera una rápida reacción del equipo.

Otro de los aspectos que genera preocupación en Universitario es la cantidad de goles que viene recibiendo. Inga reconoció que el objetivo del equipo es mantener el arco en cero, pero admitió que deberán corregir los errores defensivos que están permitiendo los tantos de sus rivales.

“Nosotros siempre salimos con la mentalidad de buscar el cero en el arco, pero vamos a tener que seguir trabajando para solucionar esos errores”, explicó César Inga.

Ahora, Universitario deberá dejar atrás este empate y concentrarse en su próximo desafío: el clásico ante Alianza Lima. El encuentro se disputará en Matute, por lo que Inga aprovechó para enviarle un mensaje a los hinchas cremas, que quedaron preocupados por el resultado.

“Entiendo al hincha, que debe estar un poco molesto por el resultado, pero nada, solamente decirle que nos sigan apoyando. Nosotros vamos a dejar todo en cada partido y ahora pensar que viene el clásico”, manifestó.

Finalmente, César Inga se refirió directamente al esperado enfrentamiento ante Alianza Lima y reconoció la importancia que tiene este partido para ambos equipos. “Va a ser un partido, como todos sabemos, es un clásico y sabemos lo de Alianza también. Los clásicos se ganan”, sentenció el jugador de Universitario.

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