Han pasado casi dos semanas desde que Universitario de Deportes venció a Los Chankas (4-0), en el Estadio Monumental, para coronarse ganador del Torneo Apertura 2024. Sin embargo, al día de hoy, no se deja de hablar de ese partido. El encuentro no fue ajeno a las controversias, pues muchos criticaron el desempeño del equipo de Andahuaylas. Quizás el más polémico de ellos fue el exfutbolista Andrés Mendoza, quien insinuó una ‘echada’ del recién ascendido a la Liga 1. Durante una de las últimas transmisiones de Desmarcados, programa donde el ‘Cóndor’ es panelista, tocó el tema de un presunto soborno.

“Es que eso fue obvio y encima jugó con tres (defensores) ¿no? No seas malo. Yo si creo ‘maletita’. ¿En soles o dólares? En dólares. Acá está la maleta, se la pusieron en Barranco Bar. Todos estuvieron allí, de Chankas”, exclamó ante la sorpresa del resto de panelistas del programa.

Como era de esperarse, las palabras de Andrés Mendoza no dejaron a nadie indiferente. El exjugador de la Selección Peruana fue criticado por hablar sin pruebas, por lo que en las últimas horas llegó a disculparse con los jugadores de Los Chankas. El exdelantero expresó su pesar y aclaró sus intenciones con profundo arrepentimiento.

“De mi parte, de mi profunda sinceridad, pedir disculpas, rectificarme de lo que dije. En ese momento fue una broma. Jamás en duda el honor de cómo jugaron ellos. Yo me rectifico con los jugadores. Que me disculpen, yo acepto mi culpa. Que esto quede acá y ya no quiero volver a hablar. Esto ya no va a suceder”, dijo en Desmarcados.

Jean Ferrari, administrador del equipo crema, no dudó en desacreditar lo dicho por el exjugador de Sporting Cristal e incluso llegó a señalar que si vuelve a declarar de la misma manera, es porque debe tener algunas razones adicionales y malintencionadas detrás.

“Que aparezcan personajes a querer generar polémica de algo, es básicamente eso. Hay personas que todavía creen que siguen jugando al fútbol y lo ven algo gracioso. Si lo vuelve a hacer, ya no es gracioso, sino con un propósito”, respondió.

Por último, también tuvo unos comentarios en un tono más serio, dando a entender que el exfutbolista podría verse envuelto en un conflicto legal por declarar sin algún sustento. “Estas personas hablan sin un conocimiento legal. Lo hacen por buscar polémica y unos cuantos ‘likes’”.

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.

