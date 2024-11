El hincha crema no puede pedir más. Universitario de Deportes cumplió el objetivo en su centenario y logró el bicampeonato nacional tras ganar el Torneo Apertura y Torneo Clausura de manera directa, para así proclamarse campeón de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El equipo de Fabián Bustos fue el más regular a lo largo de toda la temporada, con actuaciones sobresalientes como la de Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Aldo Corzo, Andy Polo, entre otros, quienes como reconocimiento integraron el póster del título 28. Eso sí, dentro de las siluetas, también apareció la de Diego Dorregaray como parte de la campaña.

El delantero argentino de 32 años fue parte del póster del bicampeonato y se mostró agradecido por la inclusión, luego de que solo estuviera la primera parte del torneo. “Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, médico, masajistas, utileros… para vos, ‘Zapatito’ y gracias por hacerme parte de esto. Bien merecido. Lo tienen, campeones”, publicó en su historia de Instagram”.

Como se recuerda, Diego Dorregaray llegó con bombos y platillos a inicios de año como el flamante ‘9′ de Univeristario para el centenario del club. No obstante, su presencia en Ate no fue la esperada, si bien convirtió algunos goles, su desplazamiento en el campo no terminó de convencer del todo al hincha, que exigía más en cuanto a calidad en un año tan importante a nivel institucional.

Más allá de que también contribuyó en la obtención del Torneo Apertura (marcó cuatro goles en 17 partidos), Dorregaray solo se quedó los primeros seis meses en Perú. Antes del inicio del Clausura, el club anunció su desvinculación y a los pocos días ‘Dorre’ regresó a Chipre, de donde vino a inicios de año, para recaer en el Apollon de Limassol de dicho país. Su paso por la ‘U’ no fue como esperaba, pero eso no fue impedimento para generar un vínculo con los cremas.

El agradecimiento de Dorregaray tras ser incluido en el bicampeonato., (Instagram)

¿Qué dijo Dorregaray tras salir de Universitario?

A mediados de julio y luego de conocer su salida del club, Diego Dorregaray conversó con Depor para romper su silencio sobre su estadía en Ate. “Me voy tranquilo, pues esto es fútbol y todo puede pasar. Después me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha, en los entrenamientos [..] Arranqué jugando, pero el técnico tenía que tomar las mejores decisiones. Habían compañeros que también estaban en buen nivel, venían de haber campeonado el año pasado, así que traté siempre de sumar desde donde me tocaba. Se dio así, pero siempre me entrené para jugar, pero lamentablemente no se dio”, dijo.

Asimismo se lamentó el no poder haber reeditado sus mejores actuaciones en Universitario, como en Chipre o Ecuador. “Arranqué jugando los primeros tres a cuatro primeros partidos, pero sinceramente no creo que lo hice mal. Después son decisiones del técnico, no quiso tenerme en el once, pero siempre traté de sumar donde me tocaba. Si un jugador no tiene esa continuidad para jugar y mostrarse, es difícil, pero siempre respeté la decisión cuando me tocó jugar cinco, uno o veinte minutos. Traté de hacer lo mejor posible, pues representábamos a la ‘U’”, agregó.

Universitario y los equipos peruanos para la Copa Libertadores 2025

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidas para su participación en la Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres unidades de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros llegaron al tercer lugar en el acumulado y ocuparán la casilla de Perú 3, participando en la fase 2 del certamen internacional. Por otro lado, los íntimos, como Perú 4, jugarán la fase previa del torneo. Es importante mencionar que esta llave será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1





TE PUEDE INTERESAR