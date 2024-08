En el arco de Universitario de Deportes, Diego Romero (23 años) ha tomado el puesto de titular con una madurez y solvencia que pocos esperaban, pero que muchos celebran. Desde que reemplazó al uruguayo Sebastián Britos tras su lesión en el clásico ante Alianza Lima, Romero ha demostrado ser un pilar fundamental en el equipo crema, especialmente en los últimos cinco partidos del Torneo Clausura Liga 1 2024. Con actuaciones sólidas y seguras, ha sabido ganarse la confianza de sus compañeros, del cuerpo técnico, y, sobre todo, de la exigente hinchada merengue.

En medio de su destacado presente, Romero tuvo la oportunidad de conversar con los medios oficiales del club, compartiendo sus impresiones sobre este momento crucial en su carrera. “La verdad que me llena de mucho orgullo en lo personal, porque sé que me esforcé para poder llegar a este momento. Quiero que el hincha vea lo mucho que me he esforzado año tras año para seguir mejorando, seguir creciendo, y eso es lo que siempre está en mi mente: llegar siempre al máximo”.

Un elemento clave en este buen momento personal es la reciente llegada de su hijo, Luca, a quien considera su mayor fuente de inspiración. “La llegada de Luca se sumó como un motivo más para no bajar los brazos, para seguir trabajando y no perder el foco en mis metas. Él me dio muchas fuerzas para poder afrontar este momento lindo que se me presenta en el club que más amo, entonces lo tomo con mucha tranquilidad y responsabilidad”, explicó.

Romero también expresó que había estado esperando esta oportunidad con ansias. Su meta siempre fue demostrar su capacidad y todo el trabajo que venía realizando silenciosamente. “Yo esperaba este momento para poder mostrar lo que podía dar, para mostrar todo el trabajo que venía haciendo, y gracias a Dios, se me dio la oportunidad”, comentó, visiblemente emocionado al recordar el camino que lo llevó hasta aquí.

Además de su dedicación al club, Diego Romero tiene otro sueño que siempre lo ha motivado: representar a la Selección Peruana. Desde que se unió a Universitario a los 16 años, su ambición ha sido debutar en el primer equipo y ser convocado por el equipo nacional. Con una profunda ilusión, Romero compartió su anhelo de ser el sucesor de Pedro Gallese.

"La ilusión es grande. Desde que pisé el club a los 16 años, tuve dos metas: debutar con el equipo profesional y ser convocado a la selección. Gracias a Dios, se me están dando las oportunidades. La ilusión siempre está ahí, la selección para mí es lo máximo, igual que la 'U', así que siempre estoy a la expectativa", dijo el portero de Universitario de Deportes.





El ascenso de Diego Romero





Cabe recordar que Diego Romero debutó en Universitario de Deportes en 2020, con 19 años, pero su participación con los cremas fue muy intermitente hasta la temporada pasada. En el 2023, jugó un total de 10 partidos con el técnico Jorge Fossati y dejó muy buenas sensaciones.

Tras su gran participación en el Preolímpico Sub-23 a inicios de este año, tuvo que esperar su oportunidad en el conjunto crema por la llegada de Sebastián Britos; no obstante, la chance llegó en este inicio del Clausura y ha respondido de la mejor manera, con un rendimiento que cumplió con las expectativas del hincha crema.

