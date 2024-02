“Se ganó de visitante para agarrar confianza. Soy un bendecido por estar acá en el Centenario”, expresó el cordobés en charla con el programa L1Radio. Representar al fútbol peruano a nivel internacional con Universitario en la Copa Libertadores es un reto muy grande, pero no imposible para el entrenador. “Los sueños tienen que ser altos. Hacer buena Copa. No me asusta la Libertadores. Hay niveles muy altos. Nadie quita posibilidad de soñar como equipos de Brasil”, agregó.

Sobre los refuerzos, indicó: “A Dorregaray lo quise cuando dirigía en Barcelona de Ecuador”. Además, no descarta jugar con doble ‘9′. “Dorregaray y Valera son jugadores de distintas características, sí podrían jugar juntos”, reconoció el argentino. Consultado sobre la contratación de Jairo Concha, dijo: “Carlos (Bustos), mi hermano, apoyó en su comentario para contratar a Concha, lo dirigió dos veces”.

Respecto sobre la posibilidad de ver jugar a Christofer Gonzales y Jairo Concha ante Atlético Grau en el Monumental, señaló: “Lo estamos viendo, están practicando, no puedo adelantar más”. Minutos después, elogió al ecuatoriano Segundo Portocarrero. “Lo conozco, lo pedí. Es un jugador que nos dará otra variante que Cabanillas y Bolívar”, argumentó.

El rival inmediato es Atlético Grau de Ángel Comizzo. “Es un técnico que conoce a Universitario. Acá fue campeón (2013). Conozco sus sistemas de juego”, dijo. Lo tiene estudiado. Si bien va partido a partido, era inevitable que hable sobre su primer clásico por dirigir. “Es distinto para todos. Conozco mucho a los jugadores (Alianza). Dirigí muchos clásicos en provincia (Ecuador). Los clásicos tienen más valor para la gente”.

Hasta el momento, Fabián Bustos continúa apostando por el sistema ‘madre’ heredado por Jorge Fossati, pero no descarta, como lo adelantó Depor, cambiarlo. “Este sistema está aceitado, pero hemos ensayado con 4-2-3-1, 4-3-3 y el 4-4-2″.





