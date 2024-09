Universitario de Deportes, con 30 puntos, cerró la fecha 13 del Torneo Clausura una vez más en lo más alto de la tabla de posiciones al derrotar 2-0 a Comerciantes Unidos. Además, tras el empate de Alianza Lima (27 puntos) contra Melgar (1-1), marcaron una distancia importante frente a su ‘compadre’, que era uno de los rivales que les pisaba los talones. Sin embargo, son conscientes de que un tropiezo en los cuatro duelos que les quedan podría ser perjudicial. Eso lo sabe muy bien Fabián Bustos, quien, tras finalizar el duelo en Cajabamba, habló sobre lo que fue este choque, así como también sobre la experiencia de jugar en altura y las cosas que aún hay que mejorar en lo colectivo.

La ‘U’, que jugaba como visitante, buscaba ampliar su racha de ocho a nueve enfrentamientos sin conocer la derrota en esta segunda parte, en un estadio como el Germán Contreras Jara. El DT indicó que la victoria en altura no era una deuda pendiente. “Nosotros estamos enfocados partido a partido, los chicos lo saben. No hay deuda pendiente. No creo que haya nada pendiente. Falta todavía una recta final de cuatro partidos más. No siento que haya cosas pendientes, siento que hay cosas que tenemos que hacer cada partido enfocado en ganar, conseguir los resultados para lo que todo el mundo quiere”, resaltó.

Asimismo, agregó. “Estamos enfocados en el trabajo, los jugadores se matan. Hay muchos partidos que no se ganaron por detalles, pero por eso siento que han dado todo, que están dando todo y agradecido con el esfuerzo cómo pelean cada juego, cada pelota”, comentó Bustos en conferencia de prensa. A pesar del cómodo 2-0, el estratega merengue indicó que hay ciertas cosas por mejorar y que trabajarán en ello para no tropezar en los partidos que se vienen.

“Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas detalle. Pero nosotros somos autocríticos, sabemos que hay cosas siempre por mejorar, no existe la perfección, son detalles. Tratamos de darle herramientas a los jugadores, entrenar lo que creemos que el rival va a hacer. Nos quedan cuatro partidos, pero siempre empezamos las semanas entrenando hablando un poco de lo que se hizo muy bien, lo que se hizo masomenos y las cosas que hay que corregir”, precisó el DT.

Con los goles de Horacio Calcaterra y Edison Flores, los cremas se solidificaron en el primer lugar. Sin embargo, la definición frente al arco es algo en lo que Bustos hizo hincapié para mejorar. “Me voy con la sensación de que el plan de juego, lo que los chicos hicieron, cómo logramos abrir el partido, cómo lo peleamos en cada situación y después cómo lo manejamos. Creo que hoy en el primer tiempo podríamos haber tenido un gol más en el marcador. Después en el segundo tiempo cuando hicimos el segundo gol, tratamos de manejar el partido porque en cualquier pelota de costado, parada, un equipo de altura se puede llegar a entrar en juego. Por eso priorizamos tener la pelota”, comentó.

Sin embargo, por tercera fecha consecutiva, cierran en el primer lugar, y en esta ocasión tienen una ventaja de tres puntos sobre el segundo lugar y cinco sobre el tercero (Sporting Cristal con 25 puntos), algo que el entrenador argentino celebró. “Yo siempre estoy agradecido con los jugadores porque somos de los dos o tres equipos que más goles hace, somos el equipo con más diferencia de gol porque es un deporte donde tienes que hacer goles y evitar que te hagan. Estamos en la tabla donde queremos. Estamos enfocados en conseguir el objetivo”, finalizó.





¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Tras este duelo, habrá una pausa en la Liga 1 Te Apuesto después de la fecha doble de octubre de las Eliminatorias. Luego, Universitario se enfrentará a ADT el sábado 19 de octubre, con inicio a las 7:30 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar. lasificarse a los playoffs del torneo

En el Monumental, y frente a los rivales que tiene, confían en lograr el campeonato de manera directa. Por eso, Fabián Bustos deberá jugarse el todo por el todo con sus pupilos en los próximos tres partidos. Tras el duelo en Ate, tiene tres finales por jugar, de las cuales dos son de visita y solo una es como local. Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

Universitario venció por 2-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba.





