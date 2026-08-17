Universitario de Deportes volvió a Lima con un importante triunfo por 3-2 sobre FC Cajamarca, llegando a 10 puntos en el Torneo Clausura y colocándose a solo un de Alianza Lima, líder con 11 unidades. Franco Velazco, administrador provisional de la institución merengue, conversó brevemente con los medios de comunicación y dio sus impresiones por el resultado conseguido en el Estadio Héroes de San Ramón.

En un primer momento, Velazco fue consultado sobre el arbitraje en los últimos partidos de la Liga 1, especialmente por la tarjeta roja que vio Ánderson Santamaría ante FC Cajamarca, pues si bien cometió una falta táctica, al ser último hombre algunos consideraban que no debió haber sido echado.

“Es parte de lo que nos toca afrontar, no solamente a la ‘U’, creo que a todos los equipos. Y bueno, ese ya es un proceso que le corresponde mejorar al sistema, mejorar la paridad en el arbitraje”, sostuvo el directivo.

En otro momento de la entrevista a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el administrador crema dejó en claro que, si bien han tenido una ligera mejoría en los últimos dos compromisos, todavía no están cerca de su mejor versión. Eso sí, espera que pronto encadenen más victorias al hilo.

“Todavía no (sobre el repunte de Universitario). Estamos en el sendero, vamos a retomar el camino cuando los triunfos comiencen a venir uno tras otro como los teníamos acostumbrados”, señaló, mostrándose optimista con lo que se le viene a la ‘U’.

Respecto al sistema que viene utilizando Héctor Cúper, quien volvió al 3-5-2, Franco Velazco precisó: “Hoy por hoy, lo que sí hemos retomado un orden en el equipo y, sobre el sistema, ya lo dijo el profesor que se sienten cómodos”.

Por último, Velazco tuvo palabras de elogio para los fichajes que llegaron a Universitario a mitad de temporada, considerando que ahora cuentan con una de los mejores planteles del campeonato. “En esta mitad de año nos hemos reforzado muy bien y ahora tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”, aseveró

Con esta victoria en el Estadio Héroes de San Ramón y el posterior empate sin goles entre Deportivo Garcilaso y Cienciano, Universitario se colocó quinto en la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 10 puntos, a uno del líder Alianza Lima. Todo está muy apretado en la parte alta del campeonato, pues el ‘Rico Garci’, Melgar y Sporting Cristal también tienen 10 unidades. Nos esperan jornadas intensas en lo que resta de la Liga 1 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.