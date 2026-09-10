Universitario de Deportes atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura 2026 y uno de los nombres propios de su campaña es Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano se convirtió en el máximo goleador de la ‘U’ en el semestre con seis anotaciones y su rendimiento incluso volvió a colocarlo en el radar de la Selección Peruana. Mientras el equipo pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura –ahora marchan segundos con 17 puntos, a dos del líder Deportivo Garcilaso–, en la administración crema ya piensan más allá de su actual vínculo.

Franco Velazco, administrador provisional de Universitario, reveló cómo se gestó la llegada de Lapadula y, además, dio detalles de las conversaciones que vienen teniendo para que se quede por las tiempo. En diálogo con el programa ContraAtaque, el directivo destacó la importancia que tuvo la incorporación del delantero y aseguró que su llegada respondió a una evaluación previa de las necesidades del plantel.

“Es un mérito del club el haber podido conseguir al delantero que acompañe a Alex Valera. Gianluca Lapadula es un tremendo delantero”, señaló Velazco, quien explicó que fue él mismo quien planteó la posibilidad de contactarlo. El administrador contó que realizó el análisis correspondiente y le pidió a Antonio García Pye iniciar las conversaciones con el atacante, sabiendo que existía interés para concretar su llegada a Ate.

La apuesta terminó dando resultados, ya que Gianluca Lapadula se convirtió rápidamente en una pieza importante para el conjunto crema y conformó una dupla ofensiva de peso junto a Alex Valera. Para Velazco, sin embargo, el impacto del ‘Bambino’ no debe analizarse únicamente desde sus goles o actuaciones individuales, pues su adaptación también está relacionada con la identidad que Universitario intenta construir como grupo.

Gianluca Lapadula registra seis goles en la Liga 1 2026 con Universitario. (Foto: GEC)

“Para nosotros no son las individualidades, sino la fortaleza es el plantel en sí”, explicó el administrador. En esa línea, destacó que todos los futbolistas que llegan a la institución deben identificarse con conceptos como la garra, la valentía, la entrega y la capacidad de no dar una pelota por perdida. Según su visión, Lapadula logró integrarse a esa filosofía y encontró en el vestuario un entorno que facilitó su adaptación.

El futuro contractual del delantero, por ahora, está ligado a Universitario hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la administración ya trabaja con una mirada a largo plazo y pretende extender su estadía en el fútbol peruano. Velazco fue claro al señalar que desde el club ya intentan persuadir al atacante para que continúe vistiendo la camiseta crema durante un periodo mayor al establecido inicialmente.

Uno de los principales aspectos que Lapadula tuvo que evaluar antes de trasladarse a Lima fue precisamente su situación familiar. El atacante de 36 años vivió durante varios años en Italia y no había realizado una mudanza internacional junto a su familia. Además, sus hijas se encuentran en etapa escolar, por lo que el cambio de residencia representaba una decisión importante antes de aceptar el desafío de jugar en Universitario.

“Lo estamos convenciendo para que continúe con nosotros un tiempo más”, reveló Velazco, quien agregó que las dudas iniciales estuvieron relacionadas con el cambio de vida entre Torino y Lima. Sin embargo, la percepción del futbolista habría cambiado favorablemente después de su llegada. De acuerdo con el directivo, Lapadula actualmente está feliz, bien incorporado al grupo y recibe el respaldo de sus compañeros.

En Universitario confían en que el buen presente deportivo y la integración del delantero puedan ser factores determinantes para extender su vínculo cuando llegue el momento de negociar. Mientras tanto, Lapadula continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo y espera revalidar su gran momento este fin de semana frente a Alianza Lima, en una edición más del clásico del fútbol peruano.

Gianluca Lapadula llegó a Universitario como agente libre tras rescindir con Spezia. (Foto: Luis Padilla)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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