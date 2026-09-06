Héctor Cúper habló luego del empate de Universitario ante Comerciantes Unidos y explicó una de sus decisiones en el once titular: mantener a Adrián Quiroz desde el inicio. El entrenador consideró que el jugador venía cumpliendo con lo que le pedía, pese a que su último partido había terminado antes de tiempo.

“Quiroz no venía jugando mal, para mí. Tuvo un último partido que lo saqué porque no le salían las cosas”, explicó Cúper al ser consultado por la continuidad del mediocampista en el equipo titular.

El técnico argentino sostuvo que, más allá de ese encuentro, Quiroz había respondido de acuerdo con sus indicaciones en los partidos anteriores. Sin embargo, reconoció que ante Comerciantes Unidos nuevamente las cosas no salieron como esperaba. “Uno puede equivocarse, pero siempre está la posibilidad de que por qué un jugador hace 30 minutos mal puede perder la titularidad”, señaló.

Por otro lado, Cúper valoró el punto conseguido, aunque dejó claro que no era el resultado que buscaban. El estratega consideró que Universitario tuvo un primer tiempo de “regular a malo” y una segunda mitad en la que mostró una mejor versión.

“Siempre un punto suma. No conforma a nadie, evidentemente, porque todo el mundo esperaba que la ‘U’ ganara”, manifestó. Además, fue autocrítico con el rendimiento del equipo y sostuvo que, por lo mostrado durante el partido, no merecieron conseguir mucho más que el empate.

Uno de los aspectos que más preocupa al entrenador es la cantidad de goles que viene recibiendo Universitario. Cúper señaló que no está conforme con ese registro y explicó que algunos tantos llegan por errores puntuales, más allá de que el funcionamiento defensivo no sea necesariamente malo.

“Me preocupa siempre todo. No me gusta que me hagan goles. Nos están haciendo todos los partidos goles”, comentó el técnico, quien agregó que el equipo ha recibido “más goles de lo esperado” y que seguirán trabajando para corregir esta situación.

Finalmente, Cúper dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en el próximo encuentro. En ese sentido, mencionó a Jorge Murrugarra y Piero Quispe como dos jugadores que podrían aparecer desde el inicio. “Todo el mundo tiene posibilidades de ser titular”, afirmó, dejando claro que esperará el trabajo de la semana antes de definir su próximo once.