Universitario de Deportes consiguió un triunfo agónico ante Alianza Lima y sumó tres puntos importantes en la pelea por el Torneo Clausura. El cuadro crema se impuso en los últimos minutos del clásico y, por el momento, se mantiene en lo más alto de la tabla. Sin embargo, Héctor Cúper no quiso quedarse únicamente con el resultado.

El técnico de la ‘U’ reconoció que el partido tuvo momentos complicados y admitió que su equipo no tuvo una buena segunda mitad. “No hicimos un buen segundo tiempo”, señaló Cúper, quien explicó que la idea era aprovechar los espacios que dejaría Alianza por su necesidad de ir en busca del resultado.

Según detalló el entrenador argentino, Universitario apostó al contragolpe durante la segunda mitad, pero no logró ejecutarlo de la mejor manera. “No podíamos, cuando recuperábamos la pelota, tenerla y habíamos apostado a dos, tres pases y llegar rápidamente al área rival, pero hemos fallado bastante en eso”, explicó.

Por ello, Cúper consideró que la victoria no debe ocultar los aspectos que todavía necesita corregir su equipo. “El triunfo siempre lo que no tiene que hacer es tapar aquellas cosas que no hemos hecho bien. Salió bien, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando”, sostuvo.

El estratega también se refirió a la actuación de Jairo Concha y Jorge Murrugarra, quienes tuvieron una participación importante en el mediocampo crema. Cúper destacó el rendimiento de ambos, aunque dejó abierta la posibilidad de que continúen ganándose un lugar en el equipo titular.

“Yo creo que hoy Murrugarra jugó un buen partido, Quispe también, hasta que también sintió un poco de cansancio. No quiero decir que va a haber cambios para el próximo, pero es muy probable”, comentó el entrenador.

Sobre el ingreso de Azuragay por Gianluca Lapadula, Cúper explicó que el delantero peruano-italiano había terminado cansado y que buscaba darle frescura al ataque durante los últimos minutos. La decisión terminó siendo determinante, ya que el atacante que ingresó terminó marcando el gol de la victoria.

Finalmente, Cúper resaltó la importancia de haber derrotado al clásico rival y conseguir un resultado que le permite a Universitario tomar impulso en la lucha por el Clausura. “Estos tres puntos sirven mucho y sobre todo por el rival que hemos enfrentado”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR