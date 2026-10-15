Jairo Concha atraviesa un momento complicado en Universitario de Deportes. El mediocampista nacional ha recibido críticas por su rendimiento en los últimos partidos y algunos hinchas cuestionaron su nivel, especialmente después de sus recientes actuaciones con el equipo crema en el Torneo Clausura.

Ante este panorama, el volante decidió pronunciarse a través de sus redes sociales y compartir un mensaje sobre el momento que vive. Concha publicó una fotografía defendiendo la camiseta merengue y acompañó la imagen con unas palabras que reflejan su intención de superar esta etapa.

“Con humildad, trabajo y fe, confío en que vendrán tiempos mejores”, escribió el futbolista en su cuenta personal de Instagram. De esta manera, el mediocampista dejó en claro que mantiene la confianza en poder recuperar su mejor versión y responder a las expectativas del club.

El mensaje llega en medio de los cuestionamientos que ha recibido por sus últimas presentaciones. Aunque Concha ha sido una pieza habitual en el once de Universitario, su rendimiento reciente generó dudas entre los aficionados y, en algunos encuentros, incluso perdió espacio en la alineación titular.

Uno de esos casos se produjo en los partidos frente a Deportivo Moquegua y Juan Pablo II, en los que el volante no arrancó desde el inicio. Esta situación evidenció que su continuidad en el equipo titular no está garantizada y que deberá trabajar para recuperar protagonismo en el esquema del comando técnico.

Pese a las críticas, los números de Concha muestran que ha tenido participación constante durante la temporada. El mediocampista acumula 32 partidos con Universitario, en los que registra tres goles y ocho asistencias, estadísticas que reflejan su aporte ofensivo desde la zona de volantes.

Ahora, el futbolista buscará aprovechar los próximos entrenamientos y compromisos para mejorar su rendimiento y volver a ser determinante en el funcionamiento del equipo de Fabián Bustos. En la recta final del Torneo Clausura, Universitario necesita que sus principales piezas alcancen su mejor nivel para continuar peleando por sus objetivos.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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