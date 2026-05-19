Tras dirigir algunos partido del Torneo Apertura de la Liga 1, el entrenador peruano Jorge Araujo resolvió su contrato con Universitario de Deportes y fue anunciado como nuevo estratega de Juan Pablo II de Chongoyape, en la que será su segunda experiencia como profesional en este cargo.

A su llegada a la ciudad de Chiclayo, hizo sus primeras declaraciones y dejó en claro que apunta alto con el club y hasta se animó a fijar la mira en alcanzar uno de los cupos para competir a nivel internacional en 2027, pese a que se encuentra actualmente en la zona baja de la tabla.

“Lo que más queremos es sumar partido a partido para poder escalar rápidamente a los puestos de copa internacional”, dijo brevemente Araujo.

En esa mima línea, se dirigió a los hinchas del equipo y los invitó a estar unidos en esta nueva campaña que liderará en esta segunda parte del año.

“El aliento del hincha será muy importante, sabemos que el equipo lo necesita y esa manera de alentar debe ser recíproca de nuestra parte para que el equipo pueda proyectar buenos resultados”, añadió.

Primera práctica a su cargo en Chongoyape. (Foto: Juan Pablo II)

Cabe precisar que Araujo recién podrá estar en el banco de suplentes en el inicio del Torneo Clausura, pues ya lo hizo desde la zona técnica crema en el Apertura.

Este martes 19 de mayo tuvo su primera práctica al mando del primer equipo santo y buscará, como primer objetivo, mantener la categoría en el primer año del club en la Liga 1.

Como se recuerda, Jorge Araujo se desempeñó en los últimos años como entrenador del equipo de reserva de Universitario, para luego tomar las riendasdel primer equipo, tras la salida del español Javier Rabanal.

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