Universitario de Deportes ya habría tomado una decisión respecto al futuro de José Rivera. El delantero, cuyo contrato vence a finales de 2026, es seguido de cerca por Alianza Lima y Sporting Cristal, pero en Ate no quieren dejarlo ir fácilmente y ya trabajan pensando en su renovación para no perder una de sus piezas clave para la pbtención del tricampeonato.

El atacante despertó el interés de ambos clubes durante las últimas semanas, especialmente por su situación contractual y las pocas oportunidades que ha tenido en determinados momentos de la temporada. Tanto en La Victoria como en el Rímac habrían visto en Rivera una alternativa importante para reforzar sus respectivos ataques de cara a lo que resta del campeonato.

Sin embargo, Universitario no tendría intención de facilitar su salida. De acuerdo con la información difundida en Linkeados, la directiva crema se movió en silencio para iniciar conversaciones con el entorno del futbolista y buscar una renovación que permita que el ‘Tunche’ continúe defendiendo la camiseta merengue más allá de la presente temporada.

La postura de la institución también responde a que no existe intención de reforzar directamente a un rival por el título. Alianza Lima y Sporting Cristal aparecen como opciones interesadas en el delantero, pero en Universitario consideran que dejarlo marcharse a uno de estos equipos podría terminar fortaleciendo a dos competidores directos en la Liga 1.

Rivera ya había estado en el centro de la incertidumbre durante el primer semestre del año. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad de una salida o préstamo, aunque la situación fue cambiando conforme avanzó la temporada y el club empezó a evaluar nuevamente la continuidad del atacante.

Ahora, con Alex Valera recientemente renovado hasta 2029, Universitario también busca asegurar la permanencia de Rivera para mantener alternativas importantes en su ataque. La intención del club sería contar con el ‘Tunche’ dentro de su proyecto deportivo y evitar que termine vistiendo la camiseta de alguno de sus principales rivales.

Por el momento, el contrato de Rivera continúa vigente hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier negociación deberá considerar la posición de Universitario. El delantero, mientras tanto, continúa formando parte del plantel crema y espera recuperar mayor protagonismo durante el Torneo Clausura.

TE PUEDE INTERESAR