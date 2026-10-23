Universitario de Deportes recibió una noticia inesperada en la previa de su partido ante Juan Pablo II College por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Matías Di Benedetto volvió a presentar molestias físicas durante el entrenamiento de este viernes y el comando técnico decidió no arriesgarlo para el encuentro programado para este sábado en el Estadio Monumental.

El defensor argentino nacionalizado peruano había recibido el alta médica tras superar una lesión muscular y se perfilaba como una alternativa para reforzar la última línea del equipo crema. Sin embargo, al sentir nuevamente molestias en la misma zona, se determinó que no forme parte de la lista de convocados para enfrentar al conjunto de Chongoyape.

La decisión se tomó por precaución. La expectativa es que Di Benedetto pueda recuperarse y volver a estar disponible para el siguiente compromiso de Universitario ante Atlético Grau, programado para el domingo 1 de noviembre.

La ausencia de Di Benedetto no será la única para el equipo dirigido por Fabián Bustos. Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Jorge Gutiérrez tampoco fueron incluidos en la convocatoria para el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Ante este panorama, se espera que Universitario mantenga la línea defensiva que utilizó en la victoria por 4-1 frente a Alianza Atlético. Caín Fara, Anderson Santamaría y Williams Riveros serían los encargados de conformar la zaga crema, buscando darle continuidad al funcionamiento mostrado en la última jornada.

Como novedad en la lista de convocados, Brayan Reyna fue considerado para este duelo, luego de no ser tomado en cuenta en la victoria por 4-1 ante Alianza Atlético de Sullana, en el estadio Mansiche, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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