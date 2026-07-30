La expectativa por volver a ver a Piero Quispe con la camiseta de Universitario de Deportes crece tras su regreso al equipo merengue. Sin embargo, el entrenador Héctor Cúper decidió poner paños fríos a la ilusión de los hinchas y explicó que el mediocampista todavía necesita ponerse a punto antes de reaparecer oficialmente.

El técnico crema valoró la calidad del futbolista y reconoció que será un refuerzo importante para el equipo, aunque dejó claro que no será apresurado y que primero deberá completar un periodo de preparación física y futbolística.

“Todo bien. Un jugador con mucho talento, que va a sumar a este grupo. Se va a sumar y esperemos que esté todo lo mejor posible. Lo que pasa es que necesita una preparación previa”, manifestó Cúper.

Las declaraciones del estratega argentino dejan entrever que Quispe no será considerado de inmediato para los próximos compromisos, ya que el comando técnico prioriza que alcance su mejor condición antes de volver a competir.

Quien también se refirió al regreso del volante fue Jairo Concha, quien destacó las condiciones de Quispe y aseguró que todo el plantel espera que pueda aportar al equipo durante el Torneo Clausura.

“La verdad, muy buen jugador, pero veremos. Todavía falta su primer entrenamiento, así que esperemos que le vaya muy bien, como queremos todos los hinchas de la U”, comentó.

El mediocampista crema señaló que el principal objetivo del grupo sigue siendo conquistar el Clausura y recordó que todos los futbolistas del plantel están preparados para competir por un lugar en el once titular.

“Lo que queremos todos es que nos vaya bien al equipo. Esperemos que se nos dé este Clausura porque es importante para conseguir el objetivo”, sostuvo.

Finalmente, Concha evitó especular sobre la posición que ocupará Quispe dentro del esquema de Cúper y aseguró que será el entrenador quien tome la decisión de acuerdo con las necesidades del equipo.

“No sabemos en qué posición lo va a poner el profe. Hace muchos cambios. Cualquiera está preparado para jugar, así que lo que sea mejor para el equipo, suma”, concluyó.

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