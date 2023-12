Este jueves viene siendo un día movido en Ate. Cuando todo estaba listo para ver el comienzo de la nueva historia en la carrera de Piero Quispe en el fútbol mexicano, Universitario de Deportes emitió un comunicado alegando que Pumas UNAM no había completado el envío de la documentación legal para que se cierre la transferencia. Sin embargo, a pesar de la evidente incomodidad de los cremas, horas después el cuadro azteca aclaró la situación y la resumió como un “malentendido”.

En el anuncio que hicieron en la mañana, la ‘U’ señalaba lo siguiente: “Presentar oficialmente a un futbolista, sin haber completado la documentación legal correspondiente, evidencia la falta de seriedad de una de las partes en el proceso de traspaso. En el club velamos por el bienestar y éxito de nuestros futbolistas. Por ello esperamos tener toda la documentación, como corresponde, para formalizar la partida de Piero Quispe al exterior”.

Esto quiere decir que, según la información que cuentan en tienda merengue, todavía no pueden despedir públicamente al volante, de 22 años, por una falta por parte de los ‘Felinos’. En ese sentido, la respuesta no tardó en llegar a través de un boletín informativo publicado en su página web oficial, en donde señalaron que todo el tema documentario se cumplió como corresponde.

“Previo a la publicación de cualquier noticia sobre la contratación del jugador Piero Quispe, se llevaron a cabo las formalidades correspondientes: el martes 26 de diciembre realizó los exámenes médicos, cumpliéndolos satisfactoriamente; el día de ayer, 27 de diciembre a las 18:30 horas, firmó el contrato de transferencia entre las tres partes (ambos clubes y el jugador); mientras que el anuncio oficial se publicó en las redes sociales del Club, posteriormente, a las 19:40 horas”, alegaron.

En esa misma línea, Pumas UNAM aclara que la documentación a la cual se refiere Universitario fue enviada el pasado 26 de diciembre, el mismo día en el que Piero Quispe completó los exámenes médicos. “Lo anterior es una clara muestra de que la documentación legal había sido cubierta de manera satisfactoria por las partes involucradas”, agregaron.

Finalmente, el elenco mexicano cerró su comunicado mencionando que en anteriores ocasiones, cuando ficharon a otros futbolistas, fueron respetuosos de las formas. “El Club Universidad Nacional ha realizado un gran número de transacciones internacionales por diferentes jugadores y siempre ha mostrado un accionar ejemplar, por ello consideramos que es un malentendido. Todo se ha realizado de manera puntual, satisfactoria para ambas instituciones y para el jugador”.

Piero Quispe, por su parte, ya sumó su primer día de entrenamiento en la pretemporada de Pumas UNAM y quedó a disposición de Gustavo Lema, a quien buscará convencer desde ahora para que lo tome en consideración en su alineación titular. Recordemos que el entrenador argentino llegó para el curso que está por comenzar en la Liga MX, en reemplazo de su compatriota Antonio Mohamed.

Piero Quispe dejó la 'U' siendo el mejor jugador de la Liga 1 Betsson 2023. (Foto: GEC)





¿Qué dijo Piero Quispe tras llegar a México?

En México hay mucha expectativa por ver jugar a Piero Quispe, pues llega a Pumas UNAM con el cartel de haber sido clave en la coronación de Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson 2024 y desde ya la hinchada espera verlo debutar en alguno de los amistosos de pretemporada que tendrá el club capitalino. El último martes 26 llegó a suelo azteca y los medios de comunicación estuvieron atentos para capturar sus primeras palabras.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, sostuvo el volante, visiblemente entusiasmado por este nuevo reto profesional.

Asimismo, Quispe recordó que hay otros futbolistas nacionales en el balompié mexicano y seguramente lo ayudarán en su adaptación. “Hay varios jugadores de la Selección Peruana que están en la Liga de México, donde hay muchos buenos jugadores y siento que puedo encajar bien acá, pero deberé trabajar duro para poder ganarme un lugar en el equipo”, puntualizó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR