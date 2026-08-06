Universitario de Deportes se encuentra en semana de celebración de su centésimo segundo aniversario de vida institucional, y para conmemorar esta fecha histórica ha decidido sorprender a todos sus hinchas con un lanzamiento especial. En la víspera de su cumpleaños 102, el vigente tricampeón del balompié nacional presentó oficialmente su nueva camiseta conmemorativa, una hermosa indumentaria de colección que el primer equipo merengue podría estrenar por todo lo alto durante este mismo viernes frente a Sporting Cristal en el Torneo Clausura.

La directiva de la escuadra merengue dio a conocer todos los detalles de esta flamante y llamativa piel. El novedoso diseño rompe los esquemas tradicionales de la institución al transformar un color completamente distinto al ya conocido crema, pero que ha sido también muy arraigado a lo que acostumbran: el rojo.

Elaborada bajo un emotivo concepto denominado “Nos une la misma sangre”, esta particular indumentaria deportiva busca representar el vínculo invisible que mantiene unida a la inmensa familia crema. La novedosa equipación destaca por tener un tono rojo predominante en toda su extensión, el cual adquiere un significado sumamente especial al representar el legado histórico.

Universitario presentó su camiseta conmemorativa por los 102 años.

Este llamativo fondo carmesí incorpora además diversos patrones geométricos y sutiles tramas inspiradas en las líneas que recorren el cuerpo humano, otorgándole una textura visual diferente. La intención principal de este acabado es recordar a todos aquellos futbolistas, dirigentes y simpatizantes que han defendido el escudo a lo largo del último siglo.

Para mantener intacta la esencia tradicional del equipo, el característico color crema se hace presente en delicados detalles ubicados en las mangas y el cuello de la indumentaria. De igual manera, el escudo institucional adopta esta misma tonalidad clásica, acompañado por sus veintinueve estrellas de campeón nacional.

Los homenajes continúan en la parte posterior del cuello, donde luce estampada la histórica inscripción de los años para recordar la vasta trayectoria del plantel. Asimismo, en el borde inferior de la prenda destaca un parche conmemorativo que incluye una elegante corona de laureles, el icónico número ciento dos y una frase representativa.

Universitario presentó su camiseta conmemorativa por los 102 años.

¿Cuándo usará Universitario su nueva camiseta?

Da la casualidad que, en el día de su aniversario 102, Universitario tendrá un importantísimo partido en el Estadio Monumental frente a Sporting Cristal por la Fecha 4 del Torneo Clausura, este viernes 7 de agosto donde también se planea un recibimiento deslumbrante al salir al campo.

Es por ello que, existe la posibilidad de que esta nueva indumentaria sea estrenada también este día, ya que estarán frente a sus hinchas en el día central. Cabe recalcar que esta nueva y esperada indumentaria de aniversario ya se encuentra disponible para el público a nivel nacional a través de las diversas tiendas oficiales.

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