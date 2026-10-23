Sekou Gassama fue presentado como flamante refuerzo de Universitario de Deportes para la presente temporada. Sin embargo, el delantero no logró ponerse en forma ni dejar buenas sensaciones, por lo que terminó saliendo de la institución merengue sin pena ni gloria. Tras algunos meses sin equipo, el atacante fue anunciado como nuevo jugador del Rasisalai United, de la liga de Tailandia.

El atacante llegó al conjunto merengue a inicios de 2026 como una apuesta para reforzar el frente ofensivo. Sin embargo, no logró consolidarse ni responder a las expectativas que generó su incorporación, por lo que su etapa en Ate terminó antes de lo previsto.

Durante su paso por Universitario, Gassama disputó siete encuentros entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Pese a las oportunidades que tuvo, no consiguió anotar goles ni brindar asistencias, números que marcaron su salida de la institución crema.

La decisión de separar caminos se concretó en junio, cuando ambas partes acordaron poner fin al vínculo contractual. De esta manera, el delantero quedó libre para buscar una nueva oportunidad profesional y continuar su carrera fuera del Perú.

Meses después de su salida de Universitario, el atacante fue presentado por el Rasisalai United, club que le abrió las puertas para afrontar un nuevo desafío en el fútbol asiático. El equipo tailandés será su nueva casa en una etapa en la que intentará recuperar continuidad y volver a tener protagonismo.

Gassama cuenta con experiencia en distintas ligas del extranjero, principalmente en España, además de haber pasado por clubes de Chipre y Argelia. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en Tailandia, lejos de la presión que vivió durante su etapa en el cuadro crema.

Sekou Gassama debutó con derrota por 4-1 y tendrá el reto de ayudar a su nuevo equipo a mantener la categoría en la Thai League. El Rasisalai United marcha en el penúltimo lugar de la tabla y todavía no conoce la victoria en el campeonato. El club viene de consagrarse campeón de la segunda división de Tailandia, resultado que le permitió ascender a la máxima categoría del fútbol tailandés.

TE PUEDE INTERESAR