Alianza Atlético se prepara para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el encuentro tendrá un detalle particular: el cuadro sullanense no jugará en el estadio Campeones del 36, sino que ejercerá su localía en el Mansiche de Trujillo.

Esta situación no pasó desapercibida para Daniel Prieto, arquero del conjunto norteño, quien expresó su incomodidad por tener que trasladarse a otra ciudad para afrontar un compromiso importante en la recta final del campeonato. El guardameta reconoció que dejar Sullana representa una dificultad para el equipo.

“Nos saca de nuestra ciudad, hay que viajar una cantidad de horas importantes hacia Trujillo, nos sacan la hinchada y nosotros estamos siendo muy fuertes en Sullana, pero no es excusa”, manifestó el futbolista al referirse al cambio de sede.

Pese a su malestar, Prieto dejó en claro que Alianza Atlético mantiene la confianza en sus posibilidades de conseguir un resultado favorable ante los cremas. El arquero recordó que su equipo ya pudo imponerse ante Universitario en Lima y considera que pueden repetir esa actuación.

“Le ganamos a la ‘U’ con mucha autoridad en Lima y hay que pensar que es posible ganarle otra vez”, agregó, dejando en claro que el objetivo del conjunto churre es sumar tres puntos pese a las dificultades que implica jugar lejos de casa.

Por otro lado, el guardameta se refirió al presente de Universitario y reconoció que será un rival complicado, pues continúa peleando por sus objetivos en el Torneo Clausura y en la tabla acumulada. No obstante, sostuvo que Alianza Atlético debe concentrarse en sus propias virtudes y corregir sus debilidades.

“Es un lindo desafío jugar contra Universitario. Está todo muy apretado, Universitario es un gran equipo y está peleando por seguir en la pelea por el Clausura y el acumulado, pero nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos, sabemos de nuestras fortalezas y debilidades”, señaló.

Prieto también destacó el momento que atraviesa el equipo sullanense y pidió mantener la humildad de cara a los partidos que restan. El arquero resaltó el trabajo realizado por el plantel, aunque recordó que todavía no han conseguido ningún objetivo definitivo en la temporada.

“Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, pero aún no acaba el campeonato, aún no logramos nada y este paso lo estamos dando con mucha humildad y mucho trabajo”, sostuvo. Además, consideró que el duelo ante Universitario será uno de los cinco compromisos exigentes que les quedan por disputar.

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