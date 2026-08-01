Universitario ya piensa en uno de los retos más exigentes del Torneo Clausura. En la previa del duelo frente a Cienciano en el Cusco, Adrián Quiroz aseguró que el plantel mantiene la concentración puesta en su propio rendimiento y no se deja llevar por el presente del rival.

El futbolista crema reconoció que el comando técnico analizó la reciente clasificación de Cienciano a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Lanús. “Sí, obviamente lo vimos, así que ahí hemos analizado”, comentó sobre el trabajo realizado durante la semana.

Pese al gran momento que atraviesa el conjunto imperial, Quiroz descartó que ese resultado cambie la percepción que tienen del rival. “No creo que se haya hecho más peligroso por eso. Tienen sus armas, les salió bien las cosas y las felicitaciones del caso para ellos”, sostuvo.

Consultado por la dificultad que representa jugar en la altura del Cusco, el mediocampista evitó darle demasiada importancia al contexto y aseguró que Universitario mantiene la misma mentalidad en cualquier escenario. “Lo hacemos partido a partido. Estamos en el más grande, así que hay que demostrar eso”, afirmó.

Quiroz también se refirió a la posibilidad de integrar el once titular para este compromiso. El volante señaló que todos los futbolistas trabajan con la misma intensidad y será Jorge Fossati quien tome la decisión final. “El profesor decidirá. Todos nos preparamos durante la semana para cuando nos toque dar lo mejor”, expresó.

Finalmente, el jugador resaltó el buen momento que atraviesa el grupo y aseguró que el objetivo es mantener el nivel mostrado en las primeras jornadas del Clausura. “Gracias a Dios se vienen dando las cosas. Vamos partido a partido, final tras final”, manifestó, dejando claro que el equipo no quiere desviar la atención de su principal objetivo.

Universitario visitará a Cienciano con la misión de mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. En Ate son conscientes de que sumar en una plaza complicada como el Cusco puede ser determinante para consolidarse en la parte alta de la tabla.

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