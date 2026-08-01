Universitario tendrá un reto complicado este fin de semana cuando visite a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Además de enfrentar la altura del Cusco, el conjunto crema deberá hacerlo con cuatro bajas que obligarán a Héctor Cúper a mover su once habitual.

La principal ausencia será la de Piero Quispe, quien no viajará con el equipo debido a su reciente incorporación al cuadro merengue. El volante aún se encuentra en proceso de adaptación tras varios meses sin actividad oficial, por lo que el comando técnico decidió llevar su recuperación con calma y prepararlo para los próximos compromisos del Torneo Clausura.

A la baja de Quispe se suman Aldo Corzo, Bryan Reyna y Edison Flores. Si bien Universitario aún no ha emitido un parte médico oficial sobre sus respectivas situaciones, se espera que los tres jugadores se reincorporen a los entrenamientos en los próximos días para quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

Pese a estas ausencias, Universitario llega con la confianza por las nubes luego de vencer 2-1 a Cusco FC en el Monumental con un agónico gol de Gianluca Lapadula. Ese triunfo le permitió mantenerse como líder del Torneo Clausura con puntaje perfecto.

El cuerpo técnico confía en la profundidad de su plantel para suplir las bajas y mantener la idea de juego que viene mostrando el equipo. Futbolistas que han tenido menos minutos podrían asumir un rol protagónico en uno de los partidos más exigentes del campeonato.

En la otra vereda estará un Cienciano que buscará hacerse fuerte como local y cortar el buen momento del equipo de Héctor Cúper. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega motivado tras eliminar a Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana, con un marcador global de 4-2 y asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Universitario sabe que sumar en el Cusco será fundamental para sostener el liderato del Clausura. Aunque las bajas representan un desafío importante, el objetivo del equipo de Cúper es volver a Lima con un resultado positivo que le permita seguir marcando el ritmo del torneo.

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