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Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX

Universitario vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:15 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIORECTV y Movistar TV).

Universitario vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver la transmisión del Universitario vs. Comerciantes Unidos?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de  Depor.

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¿A qué hora juegan Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Luego de vencer por 2-0 a UTC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

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Se espera un importante público en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

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El Estadio Juan Maldonado Gamarra será el escenario de este partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos.

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El partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos es válido por al fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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