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Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:15 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIORECTV y Movistar TV).
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¿En qué canales ver la transmisión del Universitario vs. Comerciantes Unidos?
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.