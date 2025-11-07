Descentralizado
Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet gratis
Universitario vs. Deportivo Garcilaso juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde las 9:00 p.m. por la fecha 18 del Torneo Clausura. La transmisión estará disponible por GOLPERU. No te pierdas los detalles del partido.
El equipo dirigido por Jorge Fossati no conoce de derrotas en lo que va del Clausura y ahora busca ampliar su racha positiva en su estadio, donde recibirá el homenaje oficial por el tricampeonato antes del inicio del partido. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que Sebastián Britos no podrá estar presente tras haber sido expulsado en el duelo anterior ante ADT en Tarma.