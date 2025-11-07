Descentralizado 

Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet gratis

Universitario vs. Deportivo Garcilaso juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde las 9:00 p.m. por la fecha 18 del Torneo Clausura. La transmisión estará disponible por GOLPERU. No te pierdas los detalles del partido.

Universitario vs. Garcilaso por el Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
11:55

El equipo dirigido por Jorge Fossati no conoce de derrotas en lo que va del Clausura y ahora busca ampliar su racha positiva en su estadio, donde recibirá el homenaje oficial por el tricampeonato antes del inicio del partido. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que Sebastián Britos no podrá estar presente tras haber sido expulsado en el duelo anterior ante ADT en Tarma.

11:55

Universitario llega a este encuentro con la motivación en lo más alto tras haber asegurado su tercer título consecutivo de la Liga 1, logro que les permitió cerrar de forma anticipada la disputa por el campeonato nacional.

11:50

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso se disputará en el estadio Monumental.

11:49

Este duelo corresponde a la jornada 18 del Torneo Clausura 2025.

11:49

¡Bienvenidos lectores de Depor! Gracias por confiar una vez más en nosotros para vivir las emociones del minuto a minuto del duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso.

