A la espera de que una nueva fiesta en el fútbol peruano. Cuando el amistoso entre Universitario de Deportes e Inter Miami surgió como un rumor, pocos creían que podía volverse una realidad. Sin embargo, cuando esto se confirmó la llegada del cuadro de la MLS, se generó mucha expectativa por el hecho de tener a jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el Estadio Monumental. ¡Todo un lujo!

En ese sentido, el pasado viernes 17 comenzó la venta de entradas para socios adherentes, las mismas que se agotaron en pocas horas. A pesar del alto precio de las localidades en todas las tribunas, la hinchada crema se hará sentir en el recinto de Ate.

Según informó L1 Radio, hasta el momento se han vendido más de 28 mil entradas y se espera que el número siga creciendo con el correr de los días. Un detalle no menor es que, luego de que hasta el 20 fuera la venta para los usuarios de una empresa bancaria, este martes 21 comenzó la venta para el público en general.

Inter Miami vendrá a Lima con todas sus figuras. (Foto: Inter Miami)

Si todo sigue a este ritmo, no cabe dudas de que el Monumental tendrá un marco especular para el encuentro entre Universitario e Inter Miami, pactado para el próximo miércoles 29 desde las 8:00 p.m. No todos los días se tiene a Lionel Messi en cada y los hinchas lo saben muy bien, por eso no quieren perderse esta fiesta. Ojo, las entradas pueden ser compradas a través de la distribuidora Ticketmaster.

Por otro lado, Pol Liza Ríos, CEO de Long Play Entertainment –empresa a cargo de la organización de este espectáculo-, conversó hace unos días con el programa Fútbol Como Cancha y se mostró satisfecho por toda la expectativa que viene generando este partido. Más allá de ser un amistoso, consideró que esto podría marcar un precedente importante en el deporte nacional.

“Es un sueño. Va a marcar un antes y un después en el deporte (en el Perú). Siempre hubo la predisposición de ambos equipos a dar un espectáculo para al público peruano. Si escogieron a Universitario saben que esto es un negocio y dependemos mucho de los aforos y apoyos de las empresas privadas”, comentó.

En esa misma línea, Liza Ríos dio detalles de cómo se gestó el diálogo con Universitario y celebró lo rápido en que llegaron a un acuerdo. “A la ‘U’ le encantó la propuesta desde el primer día. A los dos días ya estaba todo avanzado para, con la empresa internacional, tener el ‘vamos’. La negociación se madura en menos de dos semanas”, agregó.

Sectores Precios de la venta general Norte S/ 375.00 Sur S/ 375.00 Oriente S/ 964.00 Oriente CONADIS S/ 771.00 Occidente Lateral S/ 1285.00 Occidente Lateral CONADIS S/ 1028.00 Occidente Central S/ 1606.00 Butaca Negra S/ 1927.00 Hospitaly Butaca Roja S/ 3855.00 Palco Monumental S/ 1285.00

¿Qué beneficios tendrá el área ‘Hospitaly’?

Desde la organización se implementó un nuevo sector para los fanáticos: ‘Hospitaly’. Para adquirirlo tendrán que pagar un valor de 3855 soles. Entre los beneficios, los usuarios podrán compartir con los jugadores de Inter Miami, entre ellos Lionel Messi y Luis Suárez.

El encuentro se dará en el Swissotel de Lima (San Isidro) con cena incluida. Además, se realizará el traslado en bus con dirección al estadio Monumental y el hotel. Cabe resaltar que estarán ubicados en los palcos de sillas rojas. Por último, tendrán acceso al catering en el recinto de Ate.

El plantel de Universitario ya está en Lima tras disputar dos amistosos en Colombia. (Foto: Serie Colombia)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Previo al duelo contra el Inter Miami, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a la Selección de Panamá por la ‘Noche Crema’. Dicho compromiso se llevará a cabo el viernes 24 de enero desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental. Asimismo, este cruce será transmitido por GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV y en su versión de streaming a través de Movistar TV App.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.