Universitario de Deportes, luego de alcanzar un meritorio empate de visita ante Deportes Tolima, por el Grupo B de la Copa Libertadores, cayó en su feudo del estadio Monumental ante Coquimbo Unido de Chile y ha generado un clima de inestabilidad, con incluso pedido de salida del entrenador Javier Rabanal, cuestionado por algunas decisiones deportivas.
Precisamente, el joven estratega tiene otro problema de cara al próximo encuentro de los cremas ante Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1. Y es que en el último encuentro copero, Matías Di Benedetto sufrió una lesión que lo deja descartado para el choque del fin de semana en Arequipa.
Según información de RPP, este jueves se someterá a una resonancia magnética para determinar la gravedad de su lesión y el tratamiento a seguir, para que esté nuevamente a las órdenes del comando técnico.
Como se recuerda, apenas a los 25 minutos del partido ante Coquimbo Unido del último martes, Di Benedetto fue sustituido por lesión, y en su reemplazo ingresó el polifuncional César Inga.
Para el duelo en Arequipa, su lugar podría ser ocupado por el propio Inga, Aldo Corzo o Anderson Santamaría. Para mantener la línea de tres, Javier Rabanal cuenta con muchas variantes en la zaga central.
Pese a perderse los primeros partidos del campeonato, mientras tramitaba su nacionalización, Matías Di Benedetto es del agrado del estratega español y, ni bien pudo contar con él, lo ha ubicado entre los titulares del equipo.
En el torneo local, Universitario se ubica en la cuarta posición con 18 puntos, cinco menos que los líderes Alianza Lima y Los Chankas, aunque tiene un partido pendiente por la fecha 10, al igual que el club de Andahuaylas.
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