Universitario de Deportes recibió una noticia complicada en la antesala de la última fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas se jugarán una de sus últimas oportunidades de pelear por el segundo certamen de la temporada cuando visiten a Sport Huancayo, pero no podrán contar con una de sus principales cartas ofensivas: Gianluca Lapadula. Esta ausencia obliga a Fabián Bustos a replantear su ataque para un compromiso determinante.

El delantero sufrió una molestia muscular durante el amistoso de la Selección Peruana ante Bolivia, disputado el último viernes en Matute. Aunque tuvo una participación importante al abrir el marcador desde el punto de penal en la victoria por 2-0, no pudo completar el encuentro y solicitó su cambio a los 54 minutos por una dolencia en la parte posterior del muslo izquierdo.

Tras las primeras evaluaciones, se conoció que el ‘Bambino’ presenta una distensión muscular y quedó descartado para el partido frente al ‘Rojo Matador’. En Al Límite informaron que el tiempo estimado de recuperación sería de entre nueve y 10 días, por lo que el atacante no viajará con la delegación merengue a Huancayo. De esta manera, Universitario pierde a un futbolista que registra nueve goles y cuatro asistencias en 16 partidos de Liga 1.

Ante este panorama, la primera alternativa de Bustos pasa por mantener a Alex Valera como principal referencia en el área. El delantero peruano es el máximo goleador del equipo en el campeonato, con 18 anotaciones, y ya conoce lo que significa asumir la responsabilidad ofensiva cuando no está Lapadula. La incógnita está en quién podría acompañarlo para mantener una propuesta con dos atacantes.

Gianluca Lapadula se lesionó en el último amistoso de la Selección Peruana. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Entre las opciones aparece José ‘Tunche’ Rivera, quien fue considerado en la última convocatoria frente a CD Moquegua. Su movilidad y capacidad para atacar los espacios le permitirían formar una dupla con Valera, aunque también podría ingresar durante el encuentro para modificar el funcionamiento ofensivo. Es una de las alternativas que el entrenador argentino tiene disponibles dentro de su plantel.

Otra posibilidad es darle mayor protagonismo a Edison Flores, quien fue titular en el último compromiso y puede desenvolverse detrás de Valera o como parte de una línea ofensiva con mayor movilidad. Bustos también cuenta con Bryan Reyna, un futbolista que puede ofrecer velocidad y desequilibrio por los costados. Con estas variantes, el técnico podría mantener dos delanteros o modificar el esquema para apostar por un solo referente en el área.

La decisión final dependerá de los entrenamientos previos al viaje y de cómo Fabián Bustos quiera plantear un partido en donde de ganar, Universitario podría llevarse el Torneo Clausura para clasificar directo a la final frente a Alianza Lima –si no lo consiguen, los merengues ya tienen asegurado como mínimo las semifinales–. El entrenador tendrá que elegir entre buscar un nuevo socio para Alex Valera o cambiar de sistema para jugar con un solo centrodelantero.

Edison Flores es una de las opciones de Universitario para acompañar a Alex Valera en la delantera. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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