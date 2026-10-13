UTC atraviesa un momento complicado en la Liga 1, luego de los malos resultados y la resta de puntos por incumplimientos de pago, que lo ubican en el último lugar del Torneo Clausura y de la tabla acumulada. Ante este panorama, el presidente del club, Joaquín Ramírez, se pronunció sobre la situación del equipo y resaltó su permanencia en el fútbol profesional durante los últimos 13 años.

El dirigente reconoció que el presente del ‘Gavilán del Norte’ es complicado y aseguró que vienen trabajando para intentar salvar la categoría antes del cierre de la temporada.

“Es una situación muy difícil la que estamos pasando en el club y estamos haciendo todo lo posible para salvar la categoría este año y buscar mejoras”, manifestó Ramírez al referirse al delicado momento deportivo que afronta el equipo cajamarquino.

La preocupación no es para menos. UTC apenas suma dos puntos en el Torneo Clausura y registra diez unidades en la tabla acumulada, números que lo mantienen comprometido en la lucha por la permanencia. Incluso, dependiendo de los resultados de la próxima jornada, el descenso podría quedar definido este fin de semana.

Pese al complicado escenario, Ramírez también quiso destacar la trayectoria reciente de la institución en el fútbol profesional. El presidente resaltó que UTC ha logrado mantenerse durante más de una década en la máxima categoría, un aspecto que considera importante dentro de la historia del club.

“Más allá de ello, también es importante que sepan que ya tenemos 13 años en el fútbol profesional sin haber bajado, y eso también es un mérito”, sostuvo el dirigente, en medio de la incertidumbre que rodea el futuro deportivo del conjunto cajamarquino.

Asimismo, Ramírez hizo hincapié en el esfuerzo económico que representa sostener a un equipo profesional durante cada temporada. “Sostener a un equipo profesional también es una inversión año tras año y no es poca plata”, expresó, al referirse a los desafíos que enfrenta la institución.

Por ahora, UTC continúa con la obligación de sumar puntos para mantener viva la esperanza de permanecer en la Liga 1. El desenlace dependerá tanto de sus propios resultados como de lo que ocurra en los demás partidos que involucran a los equipos comprometidos con el descenso.

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