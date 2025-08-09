Descentralizado
Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet
Alianza Lima vs. Ayacucho FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:00 p.m. en el Estadio La Américas. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC por internet?
Para ver el partido Alianza Lima vs Ayacucho FC por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tengas el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.