Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet

Alianza Lima vs. Ayacucho FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:00 p.m. en el Estadio La Américas. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Alianza Lima vs. Ayacucho FC juegan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC por internet?

Para ver el partido Alianza Lima vs Ayacucho FC por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tengas el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Alianza Lima vs Ayacucho FC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Alianza Lima vs Ayacucho FC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casa o a través de su celular.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Ayacucho FC?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Alianza Lima vs Ayacucho FC podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

El Estadio Las Américas es el escenario principal del encuentro entre Alianza Lima y Ayacucho FC.

El partido entre Alianza Lima y Ayacucho FC es válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Ayacucho FC.

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

