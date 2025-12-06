Descentralizado 

Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los play-offs de la Liga 1 2025 desde las 8:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan por la Liga 1. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan por la Liga 1. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
08:46

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.

08:46

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, válido por la vuelta de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

08:42

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal para el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

08:41

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal es válido por la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 2025.

08:41

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas