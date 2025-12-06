Descentralizado
Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los play-offs de la Liga 1 2025 desde las 8:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?
El duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.