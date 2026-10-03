El Estadio Monumental de Ate finalmente no será la sede del encuentro que el papa León XIV tendrá con jóvenes y universitarios el próximo 12 de noviembre, durante su visita al Perú. La organización decidió descartar el recinto de Universitario de Deportes luego de identificar una serie de dificultades técnicas que hicieron inviable continuar con los preparativos.

La noticia representa un cambio respecto al cronograma que se había manejado en las últimas semanas. El Monumental había sido elegido inicialmente para recibir a una multitud de jóvenes durante una vigilia de oración, actividad que estaba prevista para las 6:00 p. m. del jueves 12 de noviembre. Sin embargo, la sede tendrá que ser modificada y ahora se trabaja en una nueva alternativa.

Según explicó monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, durante la planificación surgieron cuestiones técnicas que terminaron siendo “insalvables”. Por ese motivo, la organización optó por dejar de lado el estadio ubicado en Ate y comenzar a evaluar otro escenario para uno de los principales encuentros del pontífice en Lima.

Uno de los recintos que aparece como alternativa es el Estadio Nacional, aunque la nueva sede todavía no ha sido confirmada oficialmente. De acuerdo con la información, la organización espera que la Nunciatura Apostólica reciba la respuesta correspondiente desde Roma para poder anunciar de manera oficial dónde se realizará finalmente la actividad con los jóvenes.

El cambio también se produce después de que trascendiera que algunos propietarios de los palcos del Monumental habían comenzado a ofrecerlos en alquiler para la fecha del encuentro. Se informó que esta situación habría generado incomodidad en la organización, debido a que las actividades de la visita papal están planteadas como eventos gratuitos. Esta versión aparece como parte del contexto del cambio, aunque la explicación oficial entregada por la Iglesia apunta a dificultades técnicas.

Precisamente, desde la organización se volvió a remarcar que ninguna actividad de la visita de León XIV tendrá costo para los asistentes. Para los eventos de mayor capacidad se contempla la distribución de tickets a través de las diócesis, mientras todavía se define el mecanismo que se utilizará para entregar los accesos, ya sea en formato físico o mediante códigos QR.

El encuentro con los jóvenes será una de las actividades que el papa cumplirá durante sus primeros días en Lima. La visita al Perú está programada entre el 11 y el 16 de noviembre, con una agenda que también incluye reuniones con autoridades, obispos, representantes de la sociedad civil y otras actividades pastorales antes de su desplazamiento hacia otras ciudades del país.

Así, el 12 de noviembre se mantiene como la fecha del encuentro con jóvenes y universitarios, pero el Estadio Monumental quedó oficialmente descartado como escenario. Mientras se espera la confirmación de la nueva sede, la organización continúa con los preparativos para una actividad que pretende congregar a miles de personas y que forma parte de la agenda central de León XIV durante su regreso al Perú.

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