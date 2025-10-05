Si hay un equipo que está acostumbrado a las participaciones internacionales es Alianza Lima, que en los últimos años ha sido el máximo representante del fútbol peruano en la Copa Libertadores Femenina. Teniendo buenas actuaciones, en las que incluso ha podido llegar a cuartos de final, este 2025 tiene otra oportunidad de seguir superando su récord, no solo con los nuevos refuerzos que llegaron para este proceso, si no con la cuota de experiencia que dan jugadoras como Emily Flores, que un año más dice presente en este certamen internacional.

Han pasado ya 3 años desde la primera vez que la ‘peque’ se puso la camiseta de Alianza Lima. Después de algunas temporadas con la Universidad César Vallejo, logró llamar la atención de la dirigencia ‘blanquiazul’ por la calidad que tiene en los pies, la experiencia y serenidad que transmite en su juego.

Esa misma serenidad la ha acompañado durante toda su carrera, y hoy por hoy es una de las referentes más importantes del cuadro de La Victoria. A sus 35 años, quizá se vuelve cada vez más difícil recuperarse de alguna lesión, pero eso no impidió que para el Torneo Clausura regrese con fuerza en partidos claves para su equipo.

"Sí, tuve una lesión un poquito difícil, pero gracias a Dios pude volver pronto, me tuve que esforzar al máximo para poder estar en la etapa final que era donde quería estar. Y gracias a Dios se pudo", indicó en entrevista exclusiva para Depor, desde Buenos Aires, que es la sede de el torneo internacional.

Es en ese torneo, en donde el cuadro ‘blanquiazul’ tuvo un durísimo debut frente a Boca Juniors -no solo uno de los equipos anfitriones si no también uno de los favoritos- lograron aguantar un empate sin goles hasta el final. Con grandes actuaciones de las refuerzos, pero también de un equipo que se conoce desde hace ya un tiempo.

“Sí, ahorita estamos enfocadas en la Copa, fue un partido muy duro, mis compañeros lo dieron todo, luchamos hasta el último pitazo final. Tuvimos ocasiones de gol también, pero no se pudo dar y un empate es muy importante”, comentó la ‘peque’ que ingresó en el segundo tiempo.

Como bien lo menciona, Alianza Lima tuvo incluso la chance de haber podido ganar, situación que recuerda claramente Emily en una jugada de penal. “Justo cuando quitaron el penal, dije, pucha, ya no faltaba mucho y lastimosamente no cobraron allí, pero bueno al menos sacamos un punto importante", rescató.

Ahora los rivales en mente a vencer son Ferroviaria, un brasileño del que hay que temer y que se ha perfilado como favorito a culminar líder de este Grupo B, y el ADDIFEM, que quizá no es tan conocido en el mundo internacional pero que se ha reforzado con figuras importantes.

Una de ellas Angie Castañeda, la colombiana que salió campeona con Alianza Lima en la temporada anterior y que ahora se encontrará con sus ex-compañeras, con quienes ya ha tenido comunicación. "Mi parce, estamos tan cerca y a la vez tan lejos, le dije. Sí, todavía no nos hemos podido ver, pero siempre hablamos. Tenemos una bonita amistad", contó Flores.

Complementando la información sobre sus rivales, agregó: “Sí, vimos justo el juego pasado que tuvieron con Ferroviaria y ellas, ha sido un partido muy peleado también, que al último minuto tuvo un autogol y con eso Ferriviere ganó. Pero los dos son buenos equipos. Van a ser muy buenos partidos que nos toca enfrentar”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Emily Flores en Alianza Lima?

A comienzos del 2024, Alianza Lima aseguró a varias de sus figuras importantes ampliándoles el contrato por más temporadas. La ‘peque’ no fue la excepción, pues le dio la oportunidad de seguir jugando por todo ese 2024, hasta el 2025, donde aún se mantiene vigente.

Sin embargo, ese contrato tiene un tope hasta diciembre de este año. Si bien aún falta que concluya esta Copa Libertadores, que se defina también al ganador del Torneo Clausura y al próximo campeón nacional, el deseo de Emily es permanecer en los próximos años con la camiseta ‘blanquiazul’.

“Sí, me encanta estar en Alianza Lima y me gustaría seguir vistiendo la camiseta. Aún tengo el sueño pendiente de ganar una Copa Libertadores. Dios quiera que se pueda dar, Vamos a luchar hasta el final para poder cumplir. Espero que los hinchas nos sigan apoyando, que no dejen de creer y que confíen en nosotros, que vamos a darlo todo en la cancha", concluyó.

