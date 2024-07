André Carrillo (33 años)se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de la eliminación de la Selección Peruana de la Copa América 2024, donde no marcó ningún gol y mucho menos ganó un partido. El delantero nacional, junto a Christian Cueva, fue captados en una discoteca limeña disfrutando de una salida nocturna. Como era de esperarse, el hecho no cayó bien entre los hinchas de la Bicolor, que no dudaron en criticar la actitud del extremo del equipo de Jorge Fossati. La indignación se centró en la percepción de que los futbolistas no mostraban la seriedad y el compromiso esperado, tras un desempeño decepcionante en Estados Unidos.

Ante la creciente ola de críticas, André Carrillo decidió romper su silencio y defender su derecho a disfrutar de su tiempo libre. En una entrevista reciente con el exfubolista Percy Olivares, el delantero del Al-Qadisiyah expresó su frustración por las expectativas y las críticas dirigidas hacia su vida personal.

“Yo tengo un mes de vacaciones al año, por venir a la selección se corta a dos semanas y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga, yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor”, afirmó Carrillo, dejando clara su postura sobre el asunto.

“Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera”, agregó en declaraciones que ya se habían hecho públicas hace un par de días.

La ‘Culebra’ mencionó que una de sus actividades favoritas, cuando no está vistiendo la Blanquirroja, es pasar tiempo con su familia y amigos, y que salir de fiesta es una de las cosas que más disfruta. “¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?”, exclamó.

La Selección Peruana se fue de la Copa América con cero goles y cero triunfos en su cuenta. (Foto: Getty Images)

Lo que viene para la Selección Peruana





Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026





Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

La Selección Peruana no volverá a competir hasta septiembre, cuando le toque jugar las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR