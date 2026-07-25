Felipe Chávez continúa dando pasos importantes en su carrera. El mediocampista peruano volvió a tener actividad con el primer equipo del Bayern Múnich durante la pretemporada 2026, al disputar el segundo tiempo completo del amistoso que afrontó el cuadro bávaro. Aunque el joven volante sigue siendo considerado por el cuerpo técnico, el resultado no fue el esperado para los alemanes, que terminaron cayendo en este nuevo examen previo al inicio de la temporada oficial.

El entrenador decidió darle ingreso tras el descanso con el objetivo de refrescar el mediocampo y observar el desempeño de varios jóvenes talentos del club. Chávez intentó aportar movilidad, circulación de balón y presión en la recuperación, pero el Bayern no logró cambiar el desarrollo del encuentro. El rival aprovechó mejor sus oportunidades y terminó quedándose con la victoria en un partido donde los bávaros dejaron varias dudas.

Tras el pitazo final, se publicaron las calificaciones del compromiso y Felipe Chávez recibió una nota de 5, una de las más bajas del Bayern Múnich. Los análisis apuntaron a que el peruano tuvo poca incidencia en ataque y no consiguió cambiar el ritmo del equipo durante el tiempo que estuvo en cancha, pese a su esfuerzo y despliegue físico.

Más allá de la valoración recibida, el volante nacional continúa siendo una de las apuestas del club para el futuro. Haber sido considerado nuevamente por el primer equipo demuestra la confianza que existe en su crecimiento futbolístico, especialmente luego de destacar con las categorías juveniles y empezar a sumar experiencias junto a figuras internacionales del conjunto bávaro.

Con apenas 19 años, Chávez afronta una temporada clave para consolidarse dentro de la institución alemana. Cada amistoso representa una nueva oportunidad para convencer al cuerpo técnico de que puede competir por un lugar en la plantilla principal y seguir acercándose al objetivo de convertirse en un habitual del Bayern Múnich.

¿Cuándo volverá a jugar Felipe Chávez?

Tras sumar minutos en el amistoso del Bayern Múnich ante Wehen Wiesbaden, el equipo bávaro jugará el jueves 30 de julio ante FC Rottach-Egern, a las 11:00 a.m. Estos amistosos son previos al inicio de la primera ronda de la DFB-Pokal y la Bundesliga 2026/27.

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