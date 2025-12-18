Pedro Gallese fichó por Deportivo Cali para la temporada 2026. (Foto: Getty Images)
Cuando todo parecía dudas en el futuro de Pedro Gallese, Deportivo Cali de Colombia se encargó de apagar todas las incógnitas. El portero peruano fichará por el equipo colombiano en los próximos días, tras finalizar su etapa en Orlando City de la Major League Soccer (MLS). Desde el país ‘cafetero’ han tomado con gratitud de la noticia y uno de los inversores de la institución lleno de elogios al guardameta nacional quien también se pronunció y reveló sus objetivos.

