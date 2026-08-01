Bassco Soyer continúa dando pasos firmes en el fútbol europeo. Luego de una destacada campaña con la categoría Sub-23 del Gil Vicente, el volante peruano fue presentado oficialmente como integrante del primer equipo de cara a la temporada 2026/27.
El exjugador de Alianza Lima se ganó el ascenso gracias a sus actuaciones durante la última campaña, en la que fue una de las principales figuras del cuadro juvenil. Sus 12 goles y ocho asistencias fueron determinantes para conquistar la Taça Revelação, torneo Sub-23 de Portugal.
Como parte de su presentación, Gil Vicente confirmó que Bassco Soyer utilizará el dorsal 88. Además, durante las imágenes difundidas por el club se observó al futbolista con un vendaje protector en uno de sus brazos, debido a una lesión que viene arrastrando.
El peruano ya había trabajado durante la pretemporada bajo las órdenes del comando técnico del primer equipo. Su rendimiento convenció al cuerpo técnico, que decidió incorporarlo de manera definitiva al plantel para afrontar la Liga de Portugal.
Con apenas 20 años, Soyer afrontará el mayor desafío de su carrera. El objetivo inmediato será sumar minutos en la máxima categoría portuguesa y consolidarse como una alternativa ofensiva dentro del equipo durante la nueva temporada.
El ascenso también representa una buena noticia para la selección peruana. Tras recibir su primera convocatoria con la ‘Bicolor’ este año, el mediocampista espera mantenerse en el radar de Mano Menezes gracias a la continuidad que pueda conseguir en Europa.
De esta manera, Bassco Soyer inicia un nuevo capítulo en su carrera profesional. Después de brillar en las divisiones menores del Gil Vicente, ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en la élite del fútbol portugués y seguir consolidando su crecimiento internacional.
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