Jefferson Farfán y Luis Advíncula protagonizaron una divertida conversación en la cuenta de Instagram de la Selección Peruana. En el encuentro ambos se vacilaron de lo lindo recordando momentos vividos y anécdotas divertidas. Además se retaron a mostrar sus pies en uno de los momentos más hilarantes del encuentro virtual.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, en una conversación previa, ya habían vacilado a Luis Advíncula por sus pies. El lateral no pudo evitar cuestionar a la ‘Foquita’ y a retarlo a mostrar sus pies en vivo.

Así lo hicieron, primero fue Jefferson Farfán y luego Luis Advíncula quien afirmó que, contrariamente a lo que había hablado con Paolo Guerrero, sus pies lucían arreglados y sin ‘juanetes’. La ‘Foquita’ no pudo aguantar las carcajadas al ver los pies del popular ‘Bolt’.

¿Te perdiste este momento? Lo puedes ver en el video que acompaña esta nota. Luis Advíncula y Jefferson Farfán se encargaron de divertir a un gran número de seguidores.

Hablaron alemán

Otro de los momentos más graciosos se dio cuando Farfán y Advíncula tuvieron un breve diálogo en alemán. “¿Te acuerdas de algunas palabra en alemán? Yo no me acuerdo casi nada”, confesó la ‘Foca’. El ‘Rayo’, tras ello, saludó sin miedo en ese idioma.

La conversación, no obstante, no duró mucho. Y es que luego de que Jefferson Farfán se soltara un poco más con el alemán, Advíncula lo frenó: “Hasta ahí no llegué pe'. Estuve como tres meses y quieres hablarme en alemán", bromeó el defensa de la Selección Peruana.

VIDEO RECOMENDADO

El divertido Tik Tok de Luis Advíncula

Luis Advíncula sorprendió con un nuevo Tik Tok (Instagram)

MÁS NOTICIAS