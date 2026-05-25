Juan Reynoso es uno de los entrenadores peruanos que cuenta con vigencia e importante palmarés, pues ha sido campeón no solo en nuestro país, sino también en la exigente Liga MX con su querido Cruz Azul. Actualmente se encuentra sin equipo, tras su salida del FBC Melgar a inicio de temporada, pero siempre se le relaciona con el fútbol mexicano.

Precisamente, en una reciente entrevista al histórico golero Óscar ‘Conejo’ Pérez, se le consultó sobre el ‘Cabezón’, y la razón por la que considera que, pese a su éxito deportivo, no se le considera en el balompié azteca, al menos en estos últimos años de su carrera como director técnico.

“Me parece un gran técnico, fuimos compañeros. Transmite muy bien lo que pretende. Creo que el fútbol mexicano está muy cerrado ahora, pero estoy convencido de que muy pronto tendrá una oportunidad”, dijo el tres veces mundialista con la selección mexicana en Italia 90, Estados Unidos 34 y Francia 98 a ‘Flashcore’.

“Creo que habrá un proyecto interesante para él, es cuestión de esperar. Ya demostró que tiene calidad y que puede estar al frente de equipos importantes”, añadió uno de los porteros más importantes de la historia de Cruz Azul, precisamente donde coindició con Reynoso que fue un zaguero top en los 90s.

La carrera del estratega peruano de 56 años tuvo una caída, luego de asumir la dirección técnica de la blanquirroja en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los malos resultados precipitaron su salida de Videna.

Todo hacía indicar que su llegada a Melgar de Arequipa en 2015 era el impuso que necesitaba para recuperar su mejor versión, pero las cosas tampoco caminaron bien con los mistianos, por lo que se acordó su salida del cargo a inicios de este año.

Como se recuerda, Reynoso tiene una importante carrera tanto de futbolista como de entrenador. Ya en el banquillo, alcanzó el título nacional de la Liga 1 con Universitario en 2009, luego en 2015 con FBC Melgar, pero también levantó la copa de la Liga MX con Cruz Azul en el año 2021.

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