Boca Juniors tuvo una temporada para el olvido, pues no ganaron ningún título y en todos los torneos que participaron terminaron con un sabor amargo, tal como sucedió en la final de la Copa Libertadores que perdieron a manos de Fluminense. A pesar de eso, Luis Advíncula fue de los pocos futbolistas rescatables dentro de un plantel con muchas limitaciones y eso lo hizo destacar con luz propia. Así pues, este sábado se confirmó que está incluido dentro del equipo ideal de América 2023 como el mejor lateral derecho, según la encuesta anual que realiza el diario uruguayo El País.

Boca se quedó muy lejos de pelear por la Liga Profesional, en la Copa de la Liga continuó con su irregularidad, y en la Copa Argentina quedaron fuera en semifinales a manos de Estudiantes de La Plata. La Copa Libertadores fue un bálsamo que ilusionó a todo el pueblo ‘xeneize’, teniendo a ‘Lucho’ como su elemento más destacado en todas las fases.

No por nada el también futbolista de la Selección Peruana marcó en la fase de grupos frente al Deportivo Pereira y Colo Colo, con anotaciones que fueron claves para que los de Jorge Almirón no cedieran puntos ante rivales complicados. Luego se hizo presente en los octavos de final ante Nacional, cerrando su gran año firmando un golazo en la final frente a Fluminense. Si bien el desenlace no fue el esperado, nadie le quitará que fue el goleador de su equipo en dicho certamen continental.

Es así que en la votación que realizaron los expertos y periodistas consignados por El País, Advíncula fue uno de los más votados en la zona defensiva. Así pues, el equipo ideal de América quedó de la siguiente manera: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nino, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, André, Alan Patrick; Luis Suárez y Germán Cano.

En cuanto a la votación para el mejor futbolista de América 2023, Germán Cano se llevó el galardón por su espectacular año con Fluminense, donde levantó la Copa Libertadores siendo el goleador del torneo con 13 goles en 12 partidos disputados. En total, registró 40 anotaciones en 60 duelos, sumando también los que jugó por el Brasileirao, Copa de Brasil, Torneo Carioca y el Mundial de Clubes. Sin duda, un premio merecidísimo.

Ojo, Luis Advíncula quedó segundo en la votación general por detrás de Cano (233 puntos), puntuando un total de 197 unidades. El objetivo ahora para el lateral peruano es continuar por ese mismo camino de regularidad y trasladarlo a la Selección Peruana, donde no pudo replicar esa versión tan desequilibrante que sí se le vio en Boca Juniors.

Por otro lado, los ‘Xeneizes’ trabajan en su renovación, ya que su vínculo termina en diciembre del 2024 y lo consideran importante para un proyecto a largo plazo, más ahora que Diego Martínez llegó para ocupar el lugar de Jorge Almirón y tendrá que poner orden en un plantel bastante corto. Con el triunfo de Juan Román Riquelme en las elecciones y su ascenso a la presidencia del club, la permanencia del ‘Rayo’ estaría asegurada.

Según informó el portal Planeta Boca hace unas semanas, Riquelme considera que Advíncula es indispensable dentro del plantel para el año que viene y quiere tomar la iniciativa de proyectarse a largo plazo, puesto que será el presidente de la institución por los próximos cuatro años. ‘Lucho’ tiene 33 años y por lo que mostró a lo largo de este 2023, no dudan de que pueda ser uno de los líderes gracias a su experiencia y relevancia desde que llegó a mediados del 2021 proveniente del Rayo Vallecano.

En Boca Juniors respaldan la continuidad de Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)





Los números de Advíncula durante el 2023 con Boca

Si bien la temporada de Boca Juniors fue para el olvido, Luis Advíncula fue de los más regulares del plantel y a lo largo del 2023 tuvo varios pasajes de grandes actuaciones, tanto jugando de lateral como extremo, una posición que lo acercó más al gol de la mano de Jorge Almirón. Así pues, el exfutbolista de Sporting Cristal completó un total de 39 encuentros jugados –contabilizando todos los torneos disputados–, registrando cuatro goles y cuatro asistencias. Un dato no menor es que fue el goleador ‘xeneize’ en la Copa Libertadores, ya que todos sus tantos los marcó en dicho torneo, incluyendo uno en la final frente a Fluminense.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO