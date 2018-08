La llegada de Paolo Guerrero al Inter de Porto Alegre ha generado una gran ola de comentarios entre los hinchas y estos se han manifestado en una encuesta sobre su fichaje.



Como era de esperarse, muchos hinchas del Inter se han mostrado a favor de la llegada del delantero peruano y lo dejaron en claro en sus comentarios en las redes sociales, Twitter y Facebook, al señalar que se trata de un goleador con potencia y experiencia.

Pero no es total. Un buen puñado de 'torcedores' se ha mostrado en contra, al considerar que llegaba un jugador dejado de lado por Corinthians y Flamengo.

Para medir con mayor exactitud la cantidad de hinchas del Inter que están a favor o en contra del fichaje de Paolo Guerrero, la web Globoesporte de Brasil, una de las líderes en tráfico en ese país, elaboró una encuesta:

"¿Torcedor colorado, usted aprueba la contratación de Paolo Guerrero por el Inter?", fue la pregunta y solo había dos opciones para elegir: "sí" o "no". Obviaron el "no sabe, no opina".

Las cifras revelaron que la cosa anda muy pareja: el "sí" acumula el 52,86% de las votaciones, mientras que el "no" lleva un importante 47,14%.

Con todo, Paolo Guerrero debe encargarse, en base a goles, cambiar la opinión de los hinchas que no aprueban su llegada y también, de paso, agradecer de la misma manera a los que levantaron el pulgar con su arribo.