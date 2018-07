Paolo Guerrero jugó el Mundial Rusia 2018, pero ¿puede actuar por Flamengo?

Paolo Guerrero logró defender la camiseta de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018, gracias a una medida cautelar que el 'Depredador' presentó ante el Tribunal Federal Suizo. Pero la pregunta que todos se hacen en Brasil es: ¿puede jugar con Flamengo?



Frente a esta disyuntiva, la directiva del 'Mengao' consultó con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) si el efecto suspensivo, que logró el delantero peruano para jugar la Copa del Mundo, también se extiende para actuar en el fútbol brasileño y en la Copa Libertadores.

El jugador, durante el Mundial, aseguró que también podía actuar por el Flamengo, pero el club prefiere confirmar si es así o no.

Según la periodista Gabriela Moreira , de ESPN, el director jurídico de la Confederación no supo resolver la interrogante y, al contrario, llenó de dudas al Flamengo. Esto no cayó nada bien en la interna del club porque se sienten perjudicados, una vez más.



En los próximos días, el 'Mengao' recurrirá al Tribunal Federal Suizo para despejar si Paolo Guerrero puede o no defender la camiseta rubronegra.



Flamengo tenta esclarecer com CBF se Guerrero pode jogar, mas fica ainda mais em dúvida. Veja: https://t.co/Oicb5hVLjJ pic.twitter.com/SndMADPvSN — Mundo ESPN (@ESPNagora) 12 de julio de 2018

Paolo Guerrero, que viene entrenando con su club desde la semana pasada, fue suspendido 14 meses por el Tribunal Arbitral del Deportes (TAS) y liberado para jugar el Mundial Rusia 2018 por el Tribunal Federal Suizo, pero el caso aún no ha sido resuelto.



El delantero tiene contrato con Flamengo va hasta agosto y, el cuadro brasileño tiene interés de prorrogar el vínculo, pero aún no hay acuerdo.