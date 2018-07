Paolo Guerrero y Miguel Trauco no tienen descanso. Los jugadores de la Selección Peruana se integraron esta semana al Flamengo de Brasil y este sábado participaron de la goleada por 3-0 sobre Nova Iguaçu en un partido amistoso de 3 tiempos.



El 'Fla' se impuso con doblete del colombiano Marlos Moreno en la primera etapa. Mientras Willian Arán colocó el tercero al aprovechar un rebote, en el segundo tiempo, cuando Trauco ya estaba en la cancha.

Paolo Guerrero ingresó en la última etapa. Aunque no marcó, fue un dolor de cabeza para los defensas. Fue el primer partido de ambos luego de la participación de la bicolor en Rusia 2018 .

El 'Depredador' todavía no tiene definida su situación en el Flamengo. El club ha dejado en espera la negociaciones de la renovación. El Tribunal Federal Zuizo todavía no resuelve si mantiene o no la sanción que le impuso el TAS al jugador por el caso de positivo en un examen de dopaje.

Miguel Trauco, mientras tanto, mantiene la ilusión de ser vendido a otra liga. El técnico Mauricio Barbieri, sin embargo, quiere seguir contando con él.

