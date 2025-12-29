Pedro Gallese fue presentado de manera oficial por el Deportivo Cali. (Video: @DeportivoCaliCP)
La llegada de Pedro Gallese al fútbol colombiano ha sido orquestada con una puesta en escena digna de las grandes producciones de Hollywood, dejando claro que su fichaje no es uno más en el mercado sudamericano. El portero de la Selección Peruana, quien asume el desafío de custodiar el arco de Deportivo Cali para la temporada 2026, fue el protagonista de un material audiovisual cargado de adrenalina que ha paralizado las redes sociales y encendido la ilusión de una hinchada que urge de seguridad bajo los tres palos. Esta presentación, que mezcla el suspenso con la jerarquía del “Pulpo”, marca el inicio de una era donde el guardameta nacional buscará transformarse en el salvador de un equipo histórico que apuesta todas sus fichas a su experiencia internacional para recuperar el protagonismo perdido.

