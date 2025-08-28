Piero Quispe estaría viviendo sus últimos días en Pumas UNAM de México, debido a la necesidad del cuadro ‘felino’ de fichar un delantero extranjero y liberar un cupo más de los foráneos que tiene en el plantel, donde el ‘sacrificado’ sería el peruano. Si bien ha disputado los últimos partidos en la Liga MX, el entrenador Efraín Juárez dio el visto bueno a la directiva para negociar un préstamo o venta para el exUniversitario, según informó la prensa mexicana.

En ese sentido, Depor pudo conocer que otros clubes de México mostraron interés en un eventual préstamo del peruano, pero Pumas decidió no avanzar con la operación porque no tiene intención de ‘reforzar’ a un rival directo en plena lucha del Torneo Apertura. Por ello, parece que su carrera seguirá en otro país.

Según RPP, esta mañana llegó una oferta del Panetolikos de Grecia por Piero Quispe. Dicho equipo disputa la Superliga griega junto a los gigantes de ese país como AEK, exequipo de Alexander Callens, PAOK, donde jugó Sergio Peña, y Panathinaikos.

Piero Quispe llegó a Pumas en 2024. (Foto: AFP)

Sin embargo, no es el único destino para el volante. En L1 Radio comentaron que Quispe también maneja una propuesta de un importante club de Asia que sería buena tanto en lo futbolístico como en lo económico para el jugador. De momento, es la propuesta más beneficiosa que tiene el también seleccionado nacional.

Aunque también se comentó que Piero fue ofrecido a clubes de Argentina, entre ellos Rosario Central, San Lorenzo y Newell’s Old Boys, la fecha límite del mercado de pases -cierra este domingo 31 de agosto- complicaría sus opciones de llegar a la Liga Profesional de ese país.

En lo que va de este segundo semestre de la temporada, donde Pumas ha disputado el Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup, Quispe lleva ocho partidos y dos asistencias, pese a no ser titular fijo. Su suplencia no está en discusión, por más que ha tratado de destacar desde el aspecto físico con más esfuerzo en las tareas defensivas.

Recordemos que, aunque ha tenido relativa continuidad en México, Piero Quispe ha perdido espacio en la Videna, pues no fue convocado por Óscar Ibáñez para la fecha doble de septiembre, donde la Selección Peruana enfrentará a Uruguay y Paraguay, respectivamente. Su próximo club podría ayudarlo a volver a la ‘Bicolor’.

Piero Quispe fue de lo más destacado de Pumas en la última Leagues Cup. (Foto: Getty Images)

