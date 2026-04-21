Renato Tapia es uno de los pocos futbolistas que ha consolidado una importante y sólida carrera deportiva en ligas del exterior, ahora militando en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Aunque en las últimas horas se ha especulado sobre el que sería su nuevo club, el mismo que lo llevaría a Estados Unidos.

Se trata del Tornto FC, que se ubica en el sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS, y busca reforzar su mediocampo con un elemento de experiencia mundialista e innegable recorrido en torneos de primer nivel como el español y holandés.

“El mediocampista de Al Wasl, Renato Tapia, está en el radar del equipo de la MLS, Toronto FC. Según informes, el peruano busca una forma de regresar al Hemisferio Occidental. Toronto ha surgido como un posible pretendiente para el mediocampista”, indicó Markaj News en la red social ‘X’.

Si bien es una Liga poco conocida en nuestro continente, solo hace unos días atrás enfrentó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo por los cuartos de final de la Copa AFC de Asia, aunque cayó goleado por 4-0.

Menezes no descarta su convocatoria

El nuevo entrenador de la blanquirroja ya dirigió sus dos primeros amistosos ante Senegal y Honduras, y llamó la atención la ausencia de Tapia, por lo que en una reciente entrevista fue consultados sobre el futbolista peruano.

“Las puertas de la selección están abiertas para todos. Primero quiero encontrar nuevos jugadores y luego juntarlos con los de experiencia para formar una selección fuerte y equilibrada en lo físico y en juventud”, declaró el estratega brasileño en el programa ‘Fútbol En América’.

Tapia hizo divisiones menores en Sporting Cristal y culminó su formación en Esther Grande de Bentín, hasta que a los 18 años emigró a Europa y desarrolló sus primeras temporadas como profesional en Países Bajos.

Defendió las camisetas del FC Twente, Feyenoord y Willem II en ese país, además de Celta de Vigo y Leganés en España.

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