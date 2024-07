Renato Tapia (28 años) ha finalizado su etapa en el Celta de LaLiga, una salida que se anticipaba desde hace semanas y que se confirmó oficialmente el pasado fin de semana. La escuadra española anunció públicamente la conclusión del vínculo contractual con el deportista peruano, cerrando así cuatro temporadas con el club. Tras el anuncio, el mediocampista recurrió a sus redes sociales para despedirse del equipo, con el que ha jugado desde 2020, y de sus aficionados.

El ‘Cabezón’, en una publicación de Instagram, compartió un video recopilatorio de su paso por el conjunto de Vigo, acompañado de un extenso mensaje. En él, expresó con tristeza y agradecimiento que es momento de partir del cuadro que le ayudó a hacer relaidad su anhelo de competir en la liga española, superando tanto los buenos como los malos momentos.

“Con el corazón en la mano, con mucha pena pero a la vez con mucha gratitud, llegó la hora de despedirme del club que me abrió las puertas para poder cumplir uno de mis sueños, jugar en LaLiga. Me llevo los mejores recuerdos de todas las temporadas, en situaciones adversas y positivas”, comenzó diciendo Renato.

Luego, Tapia expresó que su tiempo con los Celestes le brindó una invaluable aprendizae, destacando la importancia de su etapa en el Celta. También extendió sus buenos deseos a todos los miembros de la institución: “Fueron años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento tanto en lo deportivo como en lo personal. Desearle lo mejor a mis compañeros, fisios, utileros, comando técnico, cocineros, personal de limpieza, jardineros, gente cercana al club. Me los llevo en el corazón”.

El centrocampista expresó su pesar por no poder despedirse de la hinchada, a quienes agradeció por todo el afecto recibido y manifestó su orgullo por haberlos representado tanto dentro como fuera del campo. Finalmente, Renato hizo una promesa de lealtad a los Celtistas: “Sin más, me voy esperando que recuerden más al Renato como persona que como futbolista, porque siempre he pensado que es lo mas importante. Gracias a todos, siempre Celta”.





¿Cuál es el CV de Renato Tapia?

Renato Tapia inició su carrera profesional en el Football Club Twente de Países Bajos, con el que debutó de forma oficial a los 19 años en la Eredivisie. En la campaña 2014/15, llegó a anotar cinco goles en la liga neerlandesa. Posteriormente pasó al Feyenoord de Róterdam, donde estaría por las próximas cinco temporadas -en una de ellas fue a Willem II en calidad de préstamo-. En ese club ganó cinco títulos, incluida una Eredivisie. Finalmente, a mediados de 2020, se confirmó su fichaje por el Celta de Vigo, donde ha permanecido hasta la actualidad.

La vez que Tapia pudo llegar a la Premier

Cuando tenía 15 años de edad, el actual futbolista de la Selección estuvo cerca de llegar a la Liga Inglesa. Formado en las divisiones menores de Esther Grande de Bentín, Renato Tapia pasó una prueba en el Liverpool. Sin embargo, la experiencia dejó un sabor amargo.

“Había llegado a Liverpool a prueba, tras el Sudamericano Sub 17 donde había jugado como central. Pero para jugar en la Premier en ese puesto las condiciones que ponían eran las de medir 1,90 para arriba. Según los estudios que me hicieron no llegaría a más de 1,80.”, recordó el jugador años atrás. ¿Cuál será su destino ahora en el mercado de fichajes de verano en Europa?

Renato Tapia jugó 21 partidos en LaLiga 2023-24. (Foto: Celta de Vigo)





